中大觀測電離層電漿空洞 揭祕2024母親節磁暴

中央社／ 台北17日電

中央大學太空中心團隊運用福爾摩沙衛星五號等資料來源，觀測到2024年「母親節磁暴」引發橫跨數千公里的電離層電漿密度空洞，藉由解析電離層，有助提升太空天氣預報能力。

中央大學今天發布新聞稿指出，2024年5月10日，一場極端太陽磁暴襲擊地球，引發全球電離層劇烈擾動，被稱為「母親節磁暴」，為近20年來最強的一次。

中央大學太空科學與科技研究中心團隊，運用福爾摩沙衛星五號、福爾摩沙衛星七號、全球電離層規範3大資料來源，成功觀測到「母親節磁暴」引發橫跨數千公里的電離層電漿密度空洞。

中央大學團隊表示，研究發現磁暴期間，大西洋上空電離層中的電漿密度比其他區域低百倍，涵蓋範圍高達5000至8000公里；在空洞中心更出現罕見的雙峰結構，顯示在極端太空天氣事件下，電離層結構可能發生前所未見的變化。

另外，中大團隊也運用全球電離層規範，透過資料同化技術重建電離層三維電子濃度分佈，使研究更具全球性與系統性。

中大團隊提到，當磁暴引發劇烈電漿擾動時，可能導致GPS定位誤差、航空通訊中斷、衛星姿態失控等問題，透過這項創新研究，可理解極端磁暴在全球電離層造成三維結構的崩塌與重組，有助提升太空天氣預報能力，減少對民航、海運及防災通訊的潛在威脅。

