思覺失調症早期治療更佳 北市籲善用早期介入計畫

中央社／ 台北17日電

台北市衛生局今天表示，思覺失調症的患者有聽幻覺，發病多在青年期，醫療介入後，1/3患者獲得緩解，若首次發病介入，可增至5成患者緩解。籲民眾善用早期介入計畫醫療資源。

台北市衛生局召開例行記者會，針對可能影響1個人一生的思覺失調症，提醒市民建立早偵早治最平安觀念。

衛生局科長江曉娟舉例，如果鄰居有人常在半夜吼叫，產生幻聽覺等異況，有可能是思覺失調症，此症盛行率約千分之4到百分之1，若以北市截至今年10月244萬人口推估，約9700到2.4萬人可能罹患，北市並於民國108年建置推行「身心失調發病早期介入計畫」，呼籲市民善用。

台北市立聯合醫院社區精神科主任陳柏妤說，此症好發在青年期（20到30歲之間），初期情緒起伏大、言談詞不達意、會有突發的強迫症、間歇性幻聽覺、不明究理的恐懼感、對外界變得敏感多疑等情況發生，透過醫療介入，給予訪視、診斷、藥物、生活調適等，1/3可獲得緩解，若首次發病即介入，可增至5、6成獲得緩解。

她舉例，某大學生因及早獲得醫療介入，不僅順利完成大學學業，並取得碩士學歷，已進入企業工作；「身心失調發病早期介入計畫」至今年10月累計服務413人，扣除收案，300多名治療中，症狀多能獲得大幅改善。

關於「身心失調發病早期介入計畫」，她說，民眾可先上網查詢「思覺功能自我檢測表」自我篩檢；參與此計畫的北市聯醫松德院區，已擴增至與29家身心科診所合作，撥打02-27263141轉1209專線聯繫即可；也可到台北市中正區、萬華區、文山區、北投區、信義區、南港區等6處社區心理衛生中心尋求協助。

陳柏妤補充，思覺失調症是需要醫療介入的慢性化腦部疾病，研究也發現，雖然有的國家可用大麻，但後續損傷腦部引發思覺失調症的機率是沒使用者的2到5倍，呼籲莫對任何毒品上癮。

