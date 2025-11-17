影／台灣骨髓移植教父陳耀昌病逝 石崇良泛淚：這是很惋惜的事情

台灣骨髓移植教父、血液腫瘤醫學權威陳耀昌，今傳病逝台大醫院，享壽76歲。台大醫院表示，因涉及病人隱私，不便證實相關訊息，一切仍以家屬說法為主。對此，衛福部長石崇良說，陳耀昌教授在骨髓移植、再生醫療領域都十分頂尖。他語帶哽咽說，陳耀昌教授去世，「真的很惋惜，沒有機會再諮詢他了」。

石崇良說，陳耀昌教授是他在台大醫院內科住院醫師訓練時的老師，與教授學習血液科、腫瘤科訓練，「他（陳耀昌）非常愛護我」。且當衛福部擬定再生醫療特管辦法時，為了讓細胞治療可在臨床使用，「他（陳耀昌）是我最重要的指導者」，而直到最後「再生醫療法」立法過程，陳耀昌教授也是首席顧問。

陳耀昌不僅在學術有所貢獻，更是台大醫院骨髓移植的權威，完成到越南第一例骨髓移植手術，在學術及臨床醫療上都是十分頂尖。

石崇良說，陳耀昌看到國內再生醫療的發展，不是只靠學術研究，還需與業界結合，如此才能讓民眾普及使用。陳耀昌後續踏入產業，就是希望讓再生醫療可以普及。

石崇良語帶哽咽說，「他（陳耀昌）就是不希望高科技的事物，只能富人使用」，所以，他感覺陳耀昌的去世「真的很惋惜」，對台灣再生醫療陳教授是自己跳下來，走向產業的困難道路，「在象牙塔內很容易享受光環，但進入產業界需要募資、實踐理想，這是很大的挑戰。」

石崇良更泛淚的說，「這是很可惜的事情，我們（衛福部）沒辦法再諮詢他了」。