明氣溫下探1字頭！寒流、冷氣團差異圖解 「全台最冷時間曝光」

聯合新聞網／ 綜合報導
這波東北季風最冷時段將落在明（18）日晚間至後天（19日）清晨。本報系資料照片

這波冷空氣最冷時間曝光！氣象專家林得恩今在臉書粉專「林老師氣象站」表示，本週東北季風南下，雖然全台氣溫明顯下降，但目前仍屬一般季風影響，尚未達到冷氣團或寒流等級。他指出，最冷時段將落在明（18）日晚間至後天（19日）清晨，北台灣夜間將明顯濕冷，氣溫在20日白天起才會逐漸回升。

林得恩在臉書引用中央氣象署數位科普網資料說明，每年東北季風期，台灣大約每隔5至7天就會有一次冷鋒通過，使氣溫下降並伴隨降雨，北部及東北部最為明顯。西南部因位於中央山脈背風側，東北風被阻擋，降雨機率相對較低。

針對「大陸冷氣團」、「強烈大陸冷氣團」與「寒流」的區別，林得恩指出，關鍵在於台北測站最低氣溫。若降至攝氏10度以下，即為寒流／寒潮；介於10至12度，屬強烈大陸冷氣團；介於12至14度，則為大陸冷氣團。以今年入秋至今來看，台灣僅受東北季風影響，尚未進入冷氣團等級。

林得恩提醒，本週冷空氣將從明天起逐步影響全台，最冷時段落在18日晚至19日清晨，北部夜間體感濕冷，民眾需注意保暖。雖然還未達到冷氣團等級，但濕冷氣候仍明顯，建議早晚穿暖並留意氣象資訊。

