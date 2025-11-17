影／每公斤破百！芭樂價創歷史新高 12月中下旬才能回穩

今年7、8月颱風及豪雨造成彰化縣芭樂損失慘重，農民損失3成到8成，造成最近芭樂價格創歷史新高，台北批發價甚至每公斤破百元，社頭鄉農會總幹事蕭良珍表示，最近芭樂供不應求，預計要到12月中下旬價格才會回穩。

彰化縣百大果菜生產合作社理事主席陳建隆表示，以前冬季芭樂盛產期每台斤批發價若能賣40、50元，已是農民非常滿意的高價，但最近芭樂產量少，價格衝高，批發價已來到每台斤57到60元間，到一般市價已是每台斤70、80元。

社頭鄉果樹產銷班班長陳建裕說，因受7月丹娜絲颱風、後續強降雨影響，造成芭樂園泡水，芭樂落果、根系受損，花苞也被打下來，他們的損失高達7、8成，最近都沒芭樂可收，芭樂生長期約4個月，大約要到今年12月到農曆年前芭樂產量才會進入盛產期。