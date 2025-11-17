快訊

光電三法三讀 環團意見分歧

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立法院日前三讀通過「環境影響評估法」修法草案。圖／聯合報系資料照片
立法院日前三讀通過「環境影響評估法」修法草案。圖／聯合報系資料照片

日前立法院進行環評法、發展觀光條例、國家公園法、地質法有關太陽光電系統環評及禁建相關修法草案的朝野協商，並於14日三讀通過。有環保團體認為，土地特性和利用型態多元複雜，一味加嚴管制恐矯枉過正；另有團體認為，光電亂象始於能源主管機關放任業者圈地所致，禁限建有其必要。

立法院民眾黨、國民黨共推「環評法」等修正草案，日前已三讀通過，山坡地與水面型光電開發，裝置容量1萬瓩以上、5公頃以上需環評。另原本草案規定一般開發2萬瓩以上、10公頃以上要環評，最後則提高至4萬瓩、40公頃以上。

台灣氣候行動網絡研究中心、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境規劃協會、地球公民基金會等日前透過聯合聲明指出，光電既可以是土地掠奪者，亦可成為守衛者。有賴縝密的制度設計，方可將資本洪流，化為復甦鄉村的源泉。然而目前一味加嚴管制、擴大禁建範圍的修法，恐有矯枉過正。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，許多地方自救會等都在第一線看到光電造成的許多問題，這些都不是光電公協會聲稱的少數個案，光電到處找地闖關的亂象必須止血，其問題根源在於能源署放任業者獵地，加上沒有環評機制，而地方政府也沒有說不的權利，只能一再補件，其實政府應該要提高屋頂光電的誘因才是。

許心欣指出，雖然對目前修法也不算滿意，例如40公頃以上才要環評實在太寬鬆了，本次三讀通過的這應該是妥協後的版本，發出聯合聲明的團體，應是憂心光電因此無法繼續往前推進，往後綠電目標也無法達成。但要思考的是，當時政府訂定這些中長期光電目標時，並沒有把是否有足夠土地給地面型光電考慮進去，因此當時的目標就是亟待檢討的，因此也樂見修法加嚴禁限建。

環評 修法 能源
