影／武陵楓紅銀杏轉金黃驚艷 福壽山農場掌葉楓正美

氣溫轉涼，武陵農場的楓紅與銀杏金黃色美景令遊客驚艷，一名印度華僑今天在農場賞楓拍照說，這裡的景美人和氣，她明年會再來；福壽山農場的掌葉楓目前也正紅，吸引遊客上山欣賞。

武陵農場表示，武陵賓館水池旁紫葉槭迎來最美時刻，賓館水池旁的紫葉槭正大面積轉紅，色彩濃得像把整個秋天點亮。農場人員說，如果想拍出最迷人的紅，記得在陽光下以逆光角度拍攝，葉片會像透了光一般晶亮，層次美得不可思議。

武陵農場今天也以空拍視角，拍出武陵銀杏染上最亮的金黃色美景，農場人員說，從微空拍角度望下去，銀杏林像是鋪上一層金黃的絨毯，陽光一照，樹冠層呈現漸層般的綠與黃。目前銀杏正值轉色高峰，預估到11月底前都是最佳的欣賞時機。