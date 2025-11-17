快訊

斯卡羅原著作家 台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌今於台大病逝 享壽76歲

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大醫學院血液腫瘤名醫陳耀昌。本報資料照片
台大醫學院血液腫瘤名醫陳耀昌。本報資料照片

有「台灣骨髓移植教父」的血液腫瘤醫學權威陳耀昌，今傳病逝台大醫院，享壽76歲。台大醫院表示，因涉及病人隱私，不便證實相關訊息，一切仍以家屬說法為主。

陳耀昌不僅是血液疾病專家，也是作家與政治人物，自稱有西拉雅族與荷蘭人血統，曾撰寫多部小說，多次獲頒文學獎項。因喜愛台灣歷史，把課本沒寫的「羅妹號事件」搬上螢幕，其著作《傀儡花》改編的電視劇《斯卡羅》於第57屆金鐘獎入圍13項大獎，並獲得「戲劇節目獎」等4項大獎。

陳耀昌的專長是血液學及骨髓移植和幹細胞研究，所以得知陳家第一位「查某祖」是荷蘭人，也是鄭成功的部將陳澤的夫人後，開啟了文學創作，從自家的歷史開始追溯台灣史，在花甲之年書寫了《福爾摩沙三族記》，自許要追尋「台灣史的血脈」，寫小說為原民發聲，漸漸在文學找到歸宿。

回到血液腫瘤專長，陳耀昌於1983年完成首例自體骨髓移植，成為台灣執行骨髓移植的第一人。他在幹細胞研究亦成果非凡，在胎盤幹細胞研究取得成果，註冊4項張專利，並得到國家生技醫療產業策進會的國家新創獎。

另外，陳耀昌於2004年擔任台大法醫學研究所創所所長，2005年推動「法醫師法」三讀通過。除了醫學、文學貢獻，亦曾投入政治界，1996年至2003年擔任民進黨不分區國大代表、行政院顧問，2006年參與倒扁活動並退出民進黨，成為紅黨黨主席，旋又退出紅黨。

台大醫院 文學 醫學
