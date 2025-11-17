單身過世遺屬年金只能充公立委提案修法 洪申翰：不能違逆釋憲結果

台灣勞保遺屬年金規定對單身者不友善，若無符合資格的配偶、子女、父母或祖父母，遺屬年金可能全數歸公。立院今審勞保修法草案，多位立委提案修法，希望單身者過世後，生前實際照護者或有扶持與陪伴關係的人有機會獲得合理保障。勞動部長洪申翰表示，大法官曾釋憲，遺屬年金/津貼是所得替代「非屬遺產」，不能生前指定受益人，應以遺屬需受扶養為基礎，「行政部門不能違逆釋憲結果」。

現行勞工保險與國民年金制度規定，若被保險人身故且有符合資格的遺屬，遺屬得請領遺屬年金；但若被保險人為單身，且無符合資格的遺屬，則僅能由協助辦理喪事者領取喪葬津貼，其餘遺屬年金將全數收歸國庫，導致單身族群終身繳費，卻使生前實際照護者或有扶持與陪伴關係的人無法獲得合理保障。

對此，多位立委提出修法。立委柯志恩、黃健豪、陳超明等人提刪除孫子女及兄弟姊妹請領遺屬年金（或津貼）須受被保險人扶養，增訂由被保險人生前立遺囑指定受益人。委員陳秀寳等提刪除孫子女及兄弟姊妹請領遺屬年金（或津貼）須受被保險人扶養部分。

立委盧縣一指出，依據現行勞保法規，單身者過世遺屬年金形同遭充公，對單身勞工非常不公平，希望能依照公教保險法落實勞工的自主運用，讓他們可以指定受益人。

洪申翰回應，依大法官釋字第549號解釋，遺屬津貼性質是所得替代，目的是為了避免遺屬生活無依，應以遺屬需受扶養為基礎；既然非屬遺產，就不能生前指定。「行政部門不能違逆釋憲結果。」他強調，這是大法官的釋憲解釋，不能想怎麼修就怎麼修，「再修也無法違反憲政法庭的解釋。」

勞動部另外指出，勞工遺屬年金如放寬對象及請領條件，涉及增加勞工保險財務負擔。又相關給付須考量各社會保險(如國保)之連動影響，必須審慎。