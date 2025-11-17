快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

北市房子竟只賣基督徒 專家指優點「社區凝聚力高」

私大開課門檻飆高 課程難、給分嚴的老師恐先被淘汰？

叫外食小心 食藥署稽查外送平台 4家餐飲業者不合規遭罰 名單一次看

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食藥署聯合地方衛生局進行稽查，要求業者符合相關規範。圖／食藥署提供
食藥署聯合地方衛生局進行稽查，要求業者符合相關規範。圖／食藥署提供

美食外送市場穩定成長，國人使用網路美食外送平台APP訂餐日益頻繁，遇到下雨、天氣太熱、不想出門，手機點選輕鬆完成訂餐，不需要出門排隊。食藥署今日公布「114年度美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案」，6家外送平台業者均符合規定，4家餐飲業者不符規定遭裁罰。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，本次稽查專案分別針對「美食外送平台業者」、「美食外送平台合作之餐飲業者」、「雲端廚房業者」、「美食外送平台外送服務員」進行查核。在美食外送平台業者部分，共稽查6家，於食品業者登錄、定型化契約及消費者申訴處理流程等查核項目均符合規定。

食藥署已將線上外送業者納入年度稽查，要求業者符合相關規範。這次稽查的6家美食外送平台，包括UberEats、Foodpanda、Foodomo、CutAway、By The Way、Inline，於食品業者登錄、定型化契約及消費者申訴處理流程等查核項目均符合規定。

另針對美食外送平台合作之餐飲業者及雲端廚房業者，共計稽查343家，查核食品良好衛生規範（GHP）準則，初查主要缺失有從業人員個人物品未專區存放、食品從業人員未依規定體檢、作業場所不潔等，經所轄衛生局限期改正後，皆複查合格。

查核相關菜單及食品標示，查獲2家業者標示不符規定，包括基隆市川崎拉麵、台東縣六扇門時尚湯鍋。劉芳銘指出，六扇門時尚湯鍋將玉米筍標示為非基改，川崎拉麵則是豬肉原料原產地標示不實，違反食品安全衛生管理法第28條，依同法第45條及行政罰法第8條暨第18條規定裁處2萬元。

另查獲早安美芝城台南西門概念店的招牌豬肉堡未依規定投保產品責任險，違反食品安全衛生管理法第13條，依同法第47條規定裁處3萬元。而基隆市的人从众厚切牛排初抽驗檢出腸桿菌科350 CFU/mL，複抽驗檢出腸桿菌科850 CFU/mL（限量標準：10 CFU/mL），衛生標準抽驗不合格，裁處3萬元。

美食外送平台外送服務員部分，共查核133位外送服務員運送作業衛生情形，查核結果均符合食品良好衛生規範（GHP）準則規定。食藥署強調，食品業者倘標示不實，涉違反食安法第28條第1項規定，可依同法第45條第1項處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。

如屬「食品業者投保產品責任保險」公告應投保之食品業者，倘經查獲未投保產品責任保險，則可依食安法第13條暨第47條第5款處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。中央及地方衛生機關將持續執行衛生稽查，倘查獲違規事項，則依法處辦，以維護消費者食的安心。

1件紅茶複抽驗仍不符食品中微生物衛生標準。圖／食藥署提供
1件紅茶複抽驗仍不符食品中微生物衛生標準。圖／食藥署提供
食藥署公布「114年度美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案執行結果」。圖／食藥署提供
食藥署公布「114年度美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案執行結果」。圖／食藥署提供

外送平台 美食 衛生局
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

全國首例陸配村長遭解職打贏官司 撤銷理由曝光

獨／全國首例陸配村長遭解職提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

民生社區百億都更案「鳴森苑」工地火警 北市罰9萬、勒令停業

北市米其林指南餐廳驚爆食物中毒已5人就醫 衛生局：稽查多項缺失

相關新聞

鄭明典po雲街出現 冷空氣要來了

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po圖指出，經過觀察記錄，冷空氣流經暖水面，水面蒸發的水會凝結成一小點、一小點的積雲，然...

叫外食小心 食藥署稽查外送平台 4家餐飲業者不合規遭罰 名單一次看

美食外送市場穩定成長，國人使用網路美食外送平台APP訂餐日益頻繁，遇到下雨、天氣太熱、不想出門，手機點選輕鬆完成訂餐，不...

高價買演唱會門票卻眼前一片黑 消基會籲檢討藝文表演票券定型化契約

花了數千元昂貴的演唱會門票入場，卻只能看到舞台後方鐵架、攝影機或LED牆背面，甚至出現「眼前一片黑，只能用耳朵聽」的狀況...

普發1萬今開放ATM領取！郵局11月24日再開放臨櫃 還祭出150萬獎品

普發現金1萬元今天起開放指定ATM領取。中華郵政表示，除開放3180個據點ATM，11月24日起再開放1294家郵局臨櫃...

影／台灣骨髓移植教父陳耀昌病逝 石崇良泛淚：這是很惋惜的事情

台灣骨髓移植教父、血液腫瘤醫學權威陳耀昌，今傳病逝台大醫院，享壽76歲。台大醫院表示，因涉及病人隱私，不便證實相關訊息，...

影／每公斤破百！芭樂價創歷史新高 12月中下旬才能回穩

今年7、8月颱風及豪雨造成彰化縣芭樂損失慘重，農民損失3成到8成，造成最近芭樂價格創歷史新高，台北批發價甚至每公斤破百元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。