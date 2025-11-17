快訊

木村拓哉升級iPhone 17 Pro最愛這色！試戴AirPods Pro 3「大變臉」

別以為所有茶都對健康好！哈佛醫曝7種喝茶習慣「壞胃又傷肝」

南市公務員出門會勘風災…竟跑到泳池猥褻2男童 重判8年8月

聽新聞
0:00 / 0:00

高價買演唱會門票卻眼前一片黑 消基會籲檢討藝文表演票券定型化契約

聯合報／ 記者董俞佳陳宛茜／台北即時報導
消基會指出，今年接獲多起「演唱會座位視線不良」申訴案件，且情況並非個案，而是制度上長期缺乏明確指引與補救機制所致。圖／消基會提供
消基會指出，今年接獲多起「演唱會座位視線不良」申訴案件，且情況並非個案，而是制度上長期缺乏明確指引與補救機制所致。圖／消基會提供

花了數千元昂貴的演唱會門票入場，卻只能看到舞台後方鐵架、攝影機或LED牆背面，甚至出現「眼前一片黑，只能用耳朵聽」的狀況，這樣合理嗎？消基會指出，今年接獲多起「演唱會座位視線不良」申訴案件，且情況並非個案，而是制度上長期缺乏明確指引與補救機制所致，呼籲文化部應立即檢討藝文表演票券定型化契約，保障消費者權益。

消基會指出，消費者投訴主辦單位包括理想國演藝股份有限公司、拓元股份有限公司與寬宏藝術經紀股份有限公司等。即便主辦單位事前公告「部分區域視線遮蔽」，但現場的遮蔽狀況往往超出預期，舞台設計、道具升降、燈光吊架、攝影機軌道等，均可能讓消費者在整場演出中無法清楚觀看表演。

其中有個案指出，雖然主辦方公告「開演十分鐘內可向工作人員反映並調整座位」，但當日現場滿場，工作人員回覆「無其他座位可調，僅能退票或原位觀賞」。消費者無奈退票等於錯過難得的演出，不退又看不到舞台全貌，只能吞下委屈。

依據文化部公告的《藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項》第2點規定，業者應於票券銷售資訊中載明票價、演出時間、演出地點、座次、節目名稱及「其他應告知消費者之事項」。然而，「視線遮蔽」是否屬於「應告知事項」之一，實務上並無明確定義，也無強制揭露方式。

消基會表示，目前主辦業者多半在購票頁面以小字備註「部分座位視線受限」、「舞台設計以現場為準」，但並未說明遮蔽比例或具體範圍。消費者在購票前，難以掌握「能否看到主螢幕」、「是否被機器遮擋」、「舞台中段是否有盲區」等實際狀況。

相關案例不少，主辦單位態度也兩極。消基會表示，江蕙《無‧有》演唱會主辦單位於部分場次出現主螢幕被舞台道具遮擋情形，經消費者反映後，業者主動重新安排場次並升等座位補償，展現正面處理態度。韓團2NE1《WELCOME BACK》台灣場與Trendy Taipei Boom等案例，主辦方則以「舞台設計依表演需求」為由拒絕退費，並表示「各項設置均經藝人方同意」，使消費者無法獲得救濟。

消基會呼籲，文化部應立即檢討《藝文表演票券定型化契約》，增列「視線揭露與補償」條款、售票平台與主辦單位應自律建立「視線保障機制」，並落實資訊揭露與現場補償。另外也建議消費者，購票時應注意票面公告、舞台設計圖及遮蔽警語，保留購票證明與現場紀錄，以利日後申訴。

文化部強調，「藝文表演票券定型化契約」已訂定票券應載明「其他應告知消費者事項」，文化部亦已經常性宣導藝文票券應載明包含視線遮蔽區訊息，目前大型售票平台及場館多已清楚公布座位圖、提供座位遮蔽示意圖等，主辦單位售票時亦會公告說明遮蔽情況、現場照片或依其規劃提供不同票價，讓消費者可選擇。

文化部說，後續除持續向主辦單位、售票平台等宣導應明確載明視線不良區及提供區隔票價等相關訊息，並應友善處理相關爭議事件，也將與主辦單位、售票平台、場館等思考研議更加明確的標示方式。

消費者 舞台 文化部
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身！唱一半掩面痛哭

為了讓偶像看見！演唱會驚見瘋狂女粉全裸「下場曝光」

陳世凱提演唱會部分票給國外旅客被轟 蔣萬安反應曝光

拋演唱會留票給外國客…歌迷怒喊「票難搶、不要亂」 陳世凱發文回應

相關新聞

鄭明典po雲街出現 冷空氣要來了

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po圖指出，經過觀察記錄，冷空氣流經暖水面，水面蒸發的水會凝結成一小點、一小點的積雲，然...

叫外食小心 食藥署稽查外送平台 4家餐飲業者不合規遭罰 名單一次看

美食外送市場穩定成長，國人使用網路美食外送平台APP訂餐日益頻繁，遇到下雨、天氣太熱、不想出門，手機點選輕鬆完成訂餐，不...

高價買演唱會門票卻眼前一片黑 消基會籲檢討藝文表演票券定型化契約

花了數千元昂貴的演唱會門票入場，卻只能看到舞台後方鐵架、攝影機或LED牆背面，甚至出現「眼前一片黑，只能用耳朵聽」的狀況...

普發1萬今開放ATM領取！郵局11月24日再開放臨櫃 還祭出150萬獎品

普發現金1萬元今天起開放指定ATM領取。中華郵政表示，除開放3180個據點ATM，11月24日起再開放1294家郵局臨櫃...

變天了！北市這2區山區大雨特報 鞍部時雨量達47毫米

周末好天氣要變天了，今天周一上班日，北市災防辦公室提醒，受到東北季風增強影響，目前北市迎風面山區有較強對流雲系發展，稍早...

下半天東北季風增強由北往南轉涼 氣象署：周三周四最冷低溫15度

中央氣象署預報員葉致均上午指出，中午之後東北季風增強，將由北往南轉涼，迎風面降雨漸增，未來一周迎風面有雨，周一及周二基隆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。