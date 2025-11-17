高價買演唱會門票卻眼前一片黑 消基會籲檢討藝文表演票券定型化契約

花了數千元昂貴的演唱會門票入場，卻只能看到舞台後方鐵架、攝影機或LED牆背面，甚至出現「眼前一片黑，只能用耳朵聽」的狀況，這樣合理嗎？消基會指出，今年接獲多起「演唱會座位視線不良」申訴案件，且情況並非個案，而是制度上長期缺乏明確指引與補救機制所致，呼籲文化部應立即檢討藝文表演票券定型化契約，保障消費者權益。

消基會指出，消費者投訴主辦單位包括理想國演藝股份有限公司、拓元股份有限公司與寬宏藝術經紀股份有限公司等。即便主辦單位事前公告「部分區域視線遮蔽」，但現場的遮蔽狀況往往超出預期，舞台設計、道具升降、燈光吊架、攝影機軌道等，均可能讓消費者在整場演出中無法清楚觀看表演。

其中有個案指出，雖然主辦方公告「開演十分鐘內可向工作人員反映並調整座位」，但當日現場滿場，工作人員回覆「無其他座位可調，僅能退票或原位觀賞」。消費者無奈退票等於錯過難得的演出，不退又看不到舞台全貌，只能吞下委屈。

依據文化部公告的《藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項》第2點規定，業者應於票券銷售資訊中載明票價、演出時間、演出地點、座次、節目名稱及「其他應告知消費者之事項」。然而，「視線遮蔽」是否屬於「應告知事項」之一，實務上並無明確定義，也無強制揭露方式。

消基會表示，目前主辦業者多半在購票頁面以小字備註「部分座位視線受限」、「舞台設計以現場為準」，但並未說明遮蔽比例或具體範圍。消費者在購票前，難以掌握「能否看到主螢幕」、「是否被機器遮擋」、「舞台中段是否有盲區」等實際狀況。

相關案例不少，主辦單位態度也兩極。消基會表示，江蕙《無‧有》演唱會主辦單位於部分場次出現主螢幕被舞台道具遮擋情形，經消費者反映後，業者主動重新安排場次並升等座位補償，展現正面處理態度。韓團2NE1《WELCOME BACK》台灣場與Trendy Taipei Boom等案例，主辦方則以「舞台設計依表演需求」為由拒絕退費，並表示「各項設置均經藝人方同意」，使消費者無法獲得救濟。

消基會呼籲，文化部應立即檢討《藝文表演票券定型化契約》，增列「視線揭露與補償」條款、售票平台與主辦單位應自律建立「視線保障機制」，並落實資訊揭露與現場補償。另外也建議消費者，購票時應注意票面公告、舞台設計圖及遮蔽警語，保留購票證明與現場紀錄，以利日後申訴。

文化部強調，「藝文表演票券定型化契約」已訂定票券應載明「其他應告知消費者事項」，文化部亦已經常性宣導藝文票券應載明包含視線遮蔽區訊息，目前大型售票平台及場館多已清楚公布座位圖、提供座位遮蔽示意圖等，主辦單位售票時亦會公告說明遮蔽情況、現場照片或依其規劃提供不同票價，讓消費者可選擇。

文化部說，後續除持續向主辦單位、售票平台等宣導應明確載明視線不良區及提供區隔票價等相關訊息，並應友善處理相關爭議事件，也將與主辦單位、售票平台、場館等思考研議更加明確的標示方式。