普發1萬今開放ATM領取！郵局11月24日再開放臨櫃 還祭出150萬獎品

普發現金1萬元今天起開放指定ATM領取。中華郵政表示，除開放3180個據點ATM，11月24日起再開放1294家郵局臨櫃分流領取，強調僅郵局提供臨櫃領，其他銀行並無此服務。另為鼓勵民眾使用郵局領取，還祭出臨櫃領現獎品總價值150萬、登記領現總獎品價值120萬大獎，有機會抽中百貨、超市1萬元禮券。

中華郵政儲匯處長陳廣蓮說，目前郵局儲戶2800萬戶，目前全台2332.8萬人，統計11月13日至14日首波發放總數已逾385萬筆，其中登記入帳占35.5%、直接入帳占64.5%。

陳廣蓮表示，普發現金除可登記入帳郵局帳戶外，11月17日起全台3180 郵局ATM提供全天候服務，11月24日起更開放可於郵局櫃檯領現，民眾可於各地郵局儲匯營業時間臨櫃辦理，服務範圍遍布全臺城鄉及離島地區。

花蓮光復先前因馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，居民關心如何前往郵局領現，陳廣蓮說，花蓮光復有2個郵局，分別為光復富田郵局、光復富田郵局，光復富田郵局一直都有在營業，而光復郵局因馬太鞍關係還在整修，12月1日開始恢復原址營業；光復2間郵局接下來4個周末都會加開營業。

中華郵政表示，民眾到郵局櫃檯領現，務必攜帶發放對象的健保卡；如由他人代領，代領人須另攜帶具照片的身分證明文件（例如健保卡、身分證或居留證）。

為紓解窗口領現人流及縮短顧客等候時間，中華郵政將於11月24日至11月29日領現首周，依臨櫃領取人身分證號或居留證統一證號尾數實施單、雙號分流措施。

尾數單號民眾請於星期一、三、五辦理；尾數雙號民眾請於星期二、四、六前往臨櫃辦理；另65歲以上年長者及身心障礙人士將優先引導至友善服務／無障礙窗口辦理。

配合臨櫃領現，中華郵政公司特別以本次普發現金主視覺為設計特製限量精美紅包袋，贈送臨櫃領現民眾，除可供置放現金外，也可紀念收藏。

另也推出加碼活動，中華郵政表示，民眾不論是選擇郵局帳戶登記入帳、ATM或臨櫃領現，只要完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中百貨、超商、量販店禮券等實用好禮，臨櫃領取抽獎總價值150萬元、登記入帳獎品總價值120萬元。