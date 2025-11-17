鄭明典po雲街出現 冷空氣要來了

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po圖指出，經過觀察記錄，冷空氣流經暖水面，水面蒸發的水會凝結成一小點、一小點的積雲，然後受風場影響逐漸形排列成雲街。

鄭明典指出，可以從衛星雲圖上判斷冷空氣流過的範圍，也可以找到冷空氣的前緣。因為是動態過程，看動畫會更清楚。紅色小箭頭指的界面，應該就是一道比較顯著的冷空氣前緣。

中央氣象署預報員葉致均上午指出，中午之後東北季風增強，將由北往南轉涼，迎風面降雨漸增，未來一周迎風面有雨，周一及周二基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨。北中宜花天氣涼，其他地區早晚涼。周三清晨溫度最低，約15-17度。這波東北季風影響到周五，周末冷空氣減弱。

葉致均指出，冷空氣將逐漸南下，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北雲量漸增，下半天雨勢將逐漸增加。今晚起東北風增強，從北往南天氣將逐漸轉涼。周二到周三及周四高壓明顯往南，周三及周四是這波冷空氣最強時間點。周四北方冷高壓仍會逐漸遞補，但較這波減弱，台灣仍為東北風環境。到周六冷高壓逐漸出海，台灣轉吹偏東風，氣溫才逐漸回升。