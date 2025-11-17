聽新聞
勞保面臨破產立委提案政府每年千億撥補入法 洪申翰：依法不能定額
勞保基金面臨破產，政府多年來採取撥補、無法改革，前勞動部長何佩珊甚至說出「撥補就是改革」。立院社福衛環委員會今審查勞保草案修法，多位立委提出勞保修法草案，增列政府撥補為勞工保險基金來源，及每年編列預算撥補基金或撥補金額不得低於1000億元。勞動部長洪申翰表示，支持撥補法制化，將「撥補」兩字入法；但根據財政紀律法，政府無法把固定金額入法。
洪申翰表示，依財政紀律法第7條規定，各級政府及立法機關制定或修正法律，不得增訂固定經費額度或比率保障，因此修法不法明定政府每年撥補金額。他表示，政府會持續撥補、勞動部會視財政狀況，極力爭取每年不低於1000億。
立委王育敏指出，撥補金額若未明確入法，勞工如何相信政府撥補的額度，會讓他們不用擔心領不到錢，靠勞動部長的「保證」並無法律效力。洪申翰表示，這非「保證」的問題，但勞動部會盡力爭取，這幾年都用積極行動面對，去年撥補了1300億、今年撥補1200億。
洪申翰也提到，政府撥補勞保基金必須「視財政狀況」，因為受財劃法影響，政府的年度預算可能會減少。
立委提案勞工保險如有虧損，由政府撥補。對此，勞動部報告指出，目前勞工保險整體收支為順差，尚未有虧損的情形，如修法將有現行無法每年撥補之疑慮。
