下半天東北季風增強由北往南轉涼 氣象署：周三周四最冷低溫15度

中央氣象署預報員葉致均上午指出，中午之後東北季風增強，將由北往南轉涼，迎風面降雨漸增，未來一周迎風面有雨，周一及周二基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨。北中宜花天氣涼，其他地區早晚涼。周三清晨溫度最低，約15-17度。這波東北季風影響到周五，周末冷空氣減弱。

葉致均指出，冷空氣將逐漸南下，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北雲量漸增，下半天雨勢將逐漸增加。今晚起東北風增強，從北往南天氣將逐漸轉涼。周二到周三及周四高壓明顯往南，周三及周四是這波冷空氣最強時間點。周四北方冷高壓仍會逐漸遞補，但較這波減弱，台灣仍為東北風環境。到周六冷高壓逐漸出海，台灣轉吹偏東風，氣溫才逐漸回升。

未來降雨趨勢，葉致均指出，今天下半天起水氣增多，周一及周二北部及東部有雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨。周三北東偶雨，降雨漸緩。周四到下周日，北海岸、東半部地區及大台北山區局部雨。

氣溫方面，葉致均說，今天上半天東北季風還沒有影響，北部及宜蘭高溫仍有26-28度，中南部及花蓮還有30度。但下半天溫度逐漸下滑。明天北部及宜蘭整天不超過20度，其他地區也有明顯下降。周三及周四清晨是這波冷空氣最強時間點，中部以北及宜蘭低溫約15-17度，其他地區18、19度；中南部高溫也只有22-25度。周四周五之後則氣溫逐步回升。此外，沿海、恆春半島及離島風浪大。