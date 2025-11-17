快訊

嘉基啟用6D導航弧形刀 三大優勢邁向高精準癌症治療

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉基院長陳煒（坐者）帶領醫療團隊與治癌利器6D導航弧形刀合照。圖／嘉義基督教醫院提供
癌症治療進入高精準時代，嘉義基督教醫院宣布啟用全新一代高階放射治療設備「6D導航弧形刀」（ELEKTA INFINITY），以「定位更精準、照射更細緻、規畫更智慧」三大優勢，為癌友帶來更快、更準、更安全的治療體驗。嘉基斥資億元引進此設備，整合六軸定位治療床、智慧型治療計畫系統及高速多葉準直儀等技術，正式投入臨床使用。

嘉基放射腫瘤科主任張志嘉表示，6D導航弧形刀能在眾多放射治療設備中脫穎而出，核心在於其「極高精準度」。在定位方面，系統結合高解析度影像導航（IGRT）與6D定位治療床，可即時偵測病人姿勢的細微變化，三維空間中自動修正旋轉及平移誤差，使照射誤差降至亞毫米等級，對腦部、頭頸部、肺臟及肝臟等靠近重要器官的腫瘤治療尤其關鍵。

在照射細緻度上，新一代 Agility 多葉準直儀（MLC）具備僅 5 毫米葉片寬度與高速移動能力，可依腫瘤形狀靈活控制射束，模擬近1毫米的照射效果，讓治療更貼合不規則腫瘤輪廓，同時最大程度保護周邊正常組織，減少副作用。

於治療規畫部分，系統搭載最新 Monaco 治療計畫系統，支援 IMRT、VMAT、SRS／SBRT 等技術，並具備 IntelliBeam 自動優化功能，可迅速計算出最佳射束角度與劑量分布。面對複雜腫瘤，也能在短時間內完成高精度治療規劃，提高臨床效率。

張志嘉表示，導航弧形刀適用範圍廣泛，涵蓋肺癌、乳癌、頭頸癌、腦瘤、肝癌、婦癌、消化道與泌尿道腫瘤，以及轉移性病灶等。憑藉高劑量率（FFF）技術與自動化控制，治療時間可大幅縮短，病人不必長時間固定姿勢，顯著提升舒適度與順從性。

院長陳煒表示，嘉基在設備導入、流程設計與團隊培訓上持續投資，目標是以「更快、更準、更安全」守護在地癌友。他強調，嘉基不僅提供治療，更以信仰與專業陪伴患者走過艱辛旅程，在科技與團隊支持下，癌症治療的道路能更穩、更有希望。

6D導航弧形刀，整合六軸定位治療床、智慧型治療計畫系統與新一代高速多葉準直儀等先進技術。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基陳煒院長（左）與放射腫瘤科主任張志嘉醫師（右） 共同為新引進的6D導航弧形刀按鈕啟動。圖／嘉義基督教醫院提供
6D導航弧形刀適用於大多數癌症，包括肺癌、乳癌、頭頸癌、腦瘤、肝癌、婦癌、消化道及泌尿道腫瘤，以及轉移性病灶等。圖／嘉義基督教醫院提供
多葉準直儀讓射束更貼合不規則腫瘤輪廓，以弧形路徑進行高精度照射，同時有效保護周邊正常組織。圖／嘉義基督教醫院提供
6D導航弧形刀，整合六軸定位治療床、智慧型治療計畫系統與新一代高速多葉準直儀等先進技術。圖／嘉義基督教醫院提供
