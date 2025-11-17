快訊

木村拓哉升級iPhone 17 Pro最愛這色！試戴AirPods Pro 3「大變臉」

別以為所有茶都對健康好！哈佛醫曝7種喝茶習慣「壞胃又傷肝」

南市公務員出門會勘風災…竟跑到泳池猥褻2男童 重判8年8月

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇澳水患煙波飯店30幾輛車泡水 車主批「人禍」集體訴訟求償

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
房客指控煙波飯店阻止車主移車，造成停在地下室的30幾輛車泡水，將提出集體訴訟求償。圖／翻攝Threads
房客指控煙波飯店阻止車主移車，造成停在地下室的30幾輛車泡水，將提出集體訴訟求償。圖／翻攝Threads

鳳凰颱風豪雨日前狂襲宜蘭蘇澳鎮，滾滾洪流灌入煙波四季雙泉館地下室停車場，造成30幾輛車慘遭滅頂，部分受災房客今天委任律師發出5點聲明，批評飯店未通知客人盡早移車，釀成災損「並非天災，而是典型人禍」，將提出集體訴訟求償。

1111蘇澳淹水災患，除了市區商家及住家淹水一層樓高，飯店業者也受損嚴重。蘇澳煙波飯店在災害發生時，擔心客人臨時把車子開出去，可能更危險，除了緊急調派機具抽水外，事後全額負擔拖吊費用，賠償事宜交由第三方公正單位評估。

不過，受災房客批評飯店處置失當，指稱當天宜蘭已經列入「超大豪雨地區」，晚間6時許白米溪水位暴漲，飯店未預警、也未通知住客移車，直到大量豪雨水流不斷灌入地下室，防水閘門也未能啟動，已經來不及移車。

房客又說，飯店曾對外表示會主動聯繫保險公司並協助理賠，事實卻是住客「自行聯繫」，且飯店投保的公共意外責任險僅300萬元，目前對住客的損害補償皆以「待第三方認定」回應。

11名住客委託的律師今發出5點聲明，將提出集體訴訟求償：

一、業者輕忽中央警報，未採取充足防災準備。

二、未及時預警，錯失移車黃金時機。

三、嚴重錯判防災能力、設備失靈、人員欠缺基本應變訓練。

四、淹水後未採取安全防護措施，導致住客受傷。

五、斷水斷電後未提供任何基本應急支援。

1111蘇澳水患，造成煙波大飯店地下停車場淹水，30多輛車泡水受損，房客今痛批「人禍」釀災，將提出集體訴訟求償。本報資料照
1111蘇澳水患，造成煙波大飯店地下停車場淹水，30多輛車泡水受損，房客今痛批「人禍」釀災，將提出集體訴訟求償。本報資料照
1111蘇澳水患，造成煙波大飯店地下停車場淹水，30多輛車泡水受損，房客今痛批「人禍」釀災，將提出集體訴訟求償。本報資料照
1111蘇澳水患，造成煙波大飯店地下停車場淹水，30多輛車泡水受損，房客今痛批「人禍」釀災，將提出集體訴訟求償。本報資料照

飯店 豪雨 蘇澳
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

淹水不等明年！吳宗憲立委喊話卓榮泰 啟動二備金推動蘇澳分洪工程

蘇澳水患1死 民怨分洪道延宕 藍綠催中央審核

蘇澳土石流堆積鐵皮住家半層樓 連日清運外觀已現

宜蘭蘇澳水災傳出首位罹難者 78歲獨居老婦陳屍客廳死因「溺斃」

相關新聞

鄭明典po雲街出現 冷空氣要來了

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po圖指出，經過觀察記錄，冷空氣流經暖水面，水面蒸發的水會凝結成一小點、一小點的積雲，然...

叫外食小心 食藥署稽查外送平台 4家餐飲業者不合規遭罰 名單一次看

美食外送市場穩定成長，國人使用網路美食外送平台APP訂餐日益頻繁，遇到下雨、天氣太熱、不想出門，手機點選輕鬆完成訂餐，不...

高價買演唱會門票卻眼前一片黑 消基會籲檢討藝文表演票券定型化契約

花了數千元昂貴的演唱會門票入場，卻只能看到舞台後方鐵架、攝影機或LED牆背面，甚至出現「眼前一片黑，只能用耳朵聽」的狀況...

普發1萬今開放ATM領取！郵局11月24日再開放臨櫃 還祭出150萬獎品

普發現金1萬元今天起開放指定ATM領取。中華郵政表示，除開放3180個據點ATM，11月24日起再開放1294家郵局臨櫃...

變天了！北市這2區山區大雨特報 鞍部時雨量達47毫米

周末好天氣要變天了，今天周一上班日，北市災防辦公室提醒，受到東北季風增強影響，目前北市迎風面山區有較強對流雲系發展，稍早...

下半天東北季風增強由北往南轉涼 氣象署：周三周四最冷低溫15度

中央氣象署預報員葉致均上午指出，中午之後東北季風增強，將由北往南轉涼，迎風面降雨漸增，未來一周迎風面有雨，周一及周二基隆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。