要多花錢了！2026年日本旅遊多項新制 日旅達人這樣建議

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
日本預計2026年11月將免稅制度改為先付後退，圖為日本關西機場。記者陳智華／攝影
2026年日本有多項旅遊新制，最重要的包括11月起免稅制度改為先付後退。日旅達人林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，旅客購物時需先支付含稅價格，離境時在機場經海關確認後，才能退回消費稅。同時免稅品分類也會簡化，取消「一般品／消耗品」分類，不需要用特殊包裝，取消消耗品的金額上限50萬日圓。

林氏璧指出，還有快一年，大家努力買吧。他和大家分享過多次，不認為需要預留3到4小時就先到機場。因為多半都只是抽查，不會真的詳細開行李箱受檢。但如果是大戶，特別是買了高價品，應該要提早到機場比較保險。

而日本京都同時吸引日本國內和國際旅客，疫情之後到現在，由於旅客人數爆多，產生不少觀光公害，居民深受其苦。林氏璧指出，2026年3月京都調高住宿稅上限每晚1萬日圓。

也就是從現今最高每人每晚1000日圓，提高至每人每晚1萬日圓，成為全日本最高的住宿稅制。新方案將目前的3級稅額細分為5級，住宿費用低於6000日圓，每人每晚徵收200日圓；6000日圓以上、未滿2萬日圓，徵收400日圓；2萬日圓以上、未滿5萬日圓，徵收1000日圓；5萬日圓以上、未滿10萬日圓，徵收4000日圓；10萬日圓以上則徵收1萬日圓，相當於目前住宿稅的10倍。

至於還有幾項並未確定，林氏璧指出，4月簽證費調漲未定案。日本政府研擬調高外國人申請簽證的手續費，以應對觀光公害。因台灣享有免簽證待遇，暫無直接影響。日本也計畫針對免簽入境的外國人實施入境前審查的「電子旅行認證制度」（JESTA），這部分可能收費，但費用未定，且實施日期應該是2028年。

4月調高國際觀光旅客稅出國稅也未定案。林氏璧說，日本政府研議將現行每人1000日圓的「國際觀光旅客稅」調高至3000日圓以上，把增加的稅收用於處理觀光公害帶來的亂象，如交通機關混亂與遊客違規。

林氏璧指出，4月沖繩住宿稅也未定案。沖繩縣規劃開徵住宿稅，依房價的2%計算，每人每晚上限約2000日圓。

林氏璧表示，以上很多措施都是因應觀光公害，旅客過多而衍生出來的政策。如果之後來自中國的旅客大幅減少，是否整個日本旅遊界風向就會改變，反而要回頭大力爭取其他國家的旅客，而讓這些政策改變呢？值得密切觀察。明年農曆年旅客人數會是很重要的指標。

日本京都嵐山吸引很多觀光客前往，京都預計2026年3月調高住宿稅上限每晚1萬日圓。記者陳智華／攝影
日本旅遊 林氏璧
