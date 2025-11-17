達文西手術經陰道除去7公分肌瘤 45歲婦驚訝腹部無傷口

1名45歲婦人近半年下腹部悶痛，醫師檢查發現有下腹部有7公分的肌瘤。經採用達文西機械手臂經陰道自然孔手術，不僅順利移除病兆，還未在腹部留下傷口，且一周後即出院返家。

仁愛長庚合作聯盟醫院婦產科醫師林玉珊說，傳統腹腔鏡手術雖屬微創方式，但仍需在腹部開設多個小切口。經陰道自然孔手術是利用陰道作為自然通道進入骨盆腔，完全免除腹部傷口。

她說，第四代達文西機械手臂系統的高解析3D影像讓骨盆腔結構更清楚，機械手臂能在極狹小的空間中完成精細的分離與縫合。病人出血量少、疼痛感輕微，多數人隔天即可下床，恢復速度比傳統手術明顯更快。

林玉珊說，經陰道自然孔手術雖創傷小，但傳統操作對醫師姿勢與體力要求高。第四代達文西機械手臂系統讓醫師能以坐姿操作控制台，透過細微手指動作即可精準帶動機械手臂。在手術過程中鏡頭穩定、視野清晰，醫師不再需要長時間維持高強度姿勢，能把專注力放在每個細節上，這讓手術更安全，也更優雅。

她說，第四代達文西機械手臂系統讓醫師能在同一系統下執行多種婦科手術，從良性腫瘤切除到婦癌手術、婦女泌尿手術，都能更精確、出血更少，對病人與醫師是雙贏。而經陰道自然孔手術主要適用於子宮全切除、特定位置的激流切除及卵巢相關手術，可在沒有腹部傷口的情況下完成治療。