快訊

普發一萬今起ATM開放！16家銀行8成機台支援 「4大狀況」恐領不到

華航機隊／公司護國神山737 當初只是短程市場的二手機

SBL史上最大假球簽賭案判決出爐 昔MVP柯旻豪7年刑判最重

早產兒自閉、過動及併發症風險高 醫籲追蹤至少至2歲

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
中醫大新竹附醫首次舉辦早產兒回娘家活動，家長感謝婦產科主任蘇聖淵和兒科主任陳思融醫護團隊，陪伴父母親和早產兒一起成長。圖／中醫大新竹附醫提供
中醫大新竹附醫首次舉辦早產兒回娘家活動，家長感謝婦產科主任蘇聖淵和兒科主任陳思融醫護團隊，陪伴父母親和早產兒一起成長。圖／中醫大新竹附醫提供

中國醫藥大學新竹附設醫院開院至今已接生8374位新生兒，其中早產兒占713位。兒科主任陳思融提醒，早產兒因各器官尚未發育完全，仍可能出現併發症，如視網膜病變、腦部缺氧出血或壞死性腸炎等，自閉症與過動症風險也略高，提醒至少追蹤至2歲。

中醫大新竹附醫今首次舉辦早產兒回娘家活動，家長感謝婦產科主任蘇聖淵和兒科主任陳思融醫護團隊，陪伴父母親和早產兒一起成長。副院長沈名吟和兩位主任也代表醫院感謝家長對團隊信任，看到孩子們都獲得很好的照顧，鼓勵家長繼續生小孩。

傅小姐回憶，寶寶30周早產、僅1408公克，住院1個多月才脫離呼吸器及氧氣。出院前醫療團隊指導觀察血氧、調整餵食，回家仍租借血氧機，緊盯每次喝奶情況。後來發現親餵時血氧不再下降，體重穩定增長，便改為全親餵，孩子如今3歲半，定期追蹤發展正常，無需早療課程。

陳思融表示，早產的原因多樣，除了母體或胎兒的高危險妊娠因素外，仍有部分原因至今仍難以預防。因此，定期產檢與選擇具備新生兒加護能力的醫療院所生產，是父母能做的最重要準備。

陳思融進一步說明，早產兒因各器官尚未發育完全，仍可能出現一些併發症，長期追蹤也發現，早產兒的自閉症與過動症風險較一般足月產兒童略高，中醫大新竹附醫設置早產兒追蹤門診與早療團隊合作轉銜，提供從醫療到心理的全方位支持、及早發現問題開始早療，才有機會使孩子功能接近常人。早產兒的追蹤至少需至2歲，觀察其生長發展與心智行為狀況。

針對早產兒父母的焦慮，陳思融建議，在孩子仍住院階段，父母能做的最有幫助的事，就是提供母乳及進行袋鼠式護理，當寶寶病況穩定、呼吸器設定較低時，醫護會邀請家長脫去上衣，讓寶寶貼在胸前肌膚接觸，感受爸媽的體溫與心跳，也鼓勵家長跟孩子說話唱歌、唸故事書，這是寶寶在媽媽肚子裡最熟悉的聲音，袋鼠護理不僅能穩定寶寶呼吸與心跳，還能促進體重增加、增進親子連結。

中醫大新竹附醫兒科主任陳思融表示，定期產檢、選擇適合醫療院所，不需自責，已是盡最大努力。圖／中醫大新竹附醫提供
中醫大新竹附醫兒科主任陳思融表示，定期產檢、選擇適合醫療院所，不需自責，已是盡最大努力。圖／中醫大新竹附醫提供
中醫大新竹附醫首次舉辦早產兒回娘家活動，家長感謝婦產科主任蘇聖淵和兒科主任陳思融醫護團隊，陪伴父母親和早產兒一起成長。圖／中醫大新竹附醫提供
中醫大新竹附醫首次舉辦早產兒回娘家活動，家長感謝婦產科主任蘇聖淵和兒科主任陳思融醫護團隊，陪伴父母親和早產兒一起成長。圖／中醫大新竹附醫提供

早產兒 父母
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台東辦世界早產兒日活動 反映偏鄉醫療資源挑戰

涉北投農會理事長賄選遭起訴！陳重文：孝心陪同父親拜訪 純屬冤枉

捲北投區農會賄選案 北市議員陳重文父子涉交付財物被訴

早產兒「小平安」北上第2天 林口長庚更新進度

相關新聞

專家：癌友評估凍精卵 應有知情權

四十五歲謝先生於四年前確診急性白血病，當時才新婚六個月的他在瞭解化療副作用，並在醫師建議下，接受凍精。隔年接受骨髓移植手...

入秋最強冷空氣來襲 周二探15度

厚外套要拿出來了！入秋最強冷空氣來襲，中央氣象署預報員張承傳表示，今天、明天水氣增多，周二、周三低溫下探至十五、十六度，...

上班注意！2縣市大雨特報 下到晚上

上班上學注意！中央氣象署上午7時30分針對基隆北海岸發布大雨特報，恐一路下到晚上。

高雄旗美汙水廠 接管率低於2成

完工11年的高雄旗美汙水廠上月甫宣告成我國首座碳中和民生汙水廠，但目前總接管戶數3萬498戶、接管率未達2成，且4年來只...

溫差、空汙刺激大...幼兒氣喘年齡層下探 醫：1歲內寶寶也中招

入秋日夜溫差大，是幼兒氣喘高峰期，臨床醫師觀察，環境汙染暴露增加，過去多見於3、4歲孩童氣喘，呈現明顯年齡下探趨勢，不到...

入秋最強冷空氣南下北東轉雨降溫 吳德榮：周三周四清晨苗栗以北12度

入秋最強冷空氣南下，要下雨降溫了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（h...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。