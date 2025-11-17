早產兒自閉、過動及併發症風險高 醫籲追蹤至少至2歲

中國醫藥大學新竹附設醫院開院至今已接生8374位新生兒，其中早產兒占713位。兒科主任陳思融提醒，早產兒因各器官尚未發育完全，仍可能出現併發症，如視網膜病變、腦部缺氧出血或壞死性腸炎等，自閉症與過動症風險也略高，提醒至少追蹤至2歲。

中醫大新竹附醫今首次舉辦早產兒回娘家活動，家長感謝婦產科主任蘇聖淵和兒科主任陳思融醫護團隊，陪伴父母親和早產兒一起成長。副院長沈名吟和兩位主任也代表醫院感謝家長對團隊信任，看到孩子們都獲得很好的照顧，鼓勵家長繼續生小孩。

傅小姐回憶，寶寶30周早產、僅1408公克，住院1個多月才脫離呼吸器及氧氣。出院前醫療團隊指導觀察血氧、調整餵食，回家仍租借血氧機，緊盯每次喝奶情況。後來發現親餵時血氧不再下降，體重穩定增長，便改為全親餵，孩子如今3歲半，定期追蹤發展正常，無需早療課程。

陳思融表示，早產的原因多樣，除了母體或胎兒的高危險妊娠因素外，仍有部分原因至今仍難以預防。因此，定期產檢與選擇具備新生兒加護能力的醫療院所生產，是父母能做的最重要準備。

陳思融進一步說明，早產兒因各器官尚未發育完全，仍可能出現一些併發症，長期追蹤也發現，早產兒的自閉症與過動症風險較一般足月產兒童略高，中醫大新竹附醫設置早產兒追蹤門診與早療團隊合作轉銜，提供從醫療到心理的全方位支持、及早發現問題開始早療，才有機會使孩子功能接近常人。早產兒的追蹤至少需至2歲，觀察其生長發展與心智行為狀況。