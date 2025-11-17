普發一萬今起ATM開放！16家銀行8成機台支援 「4大狀況」恐領不到

自11月17日起，符合條件的民眾可透過指定ATM領取普發現金一萬元，領取時間將持續至明年4月30日。民眾只需攜帶任一金融機構的提款卡（包括郵局提款卡），依照ATM畫面上的指示操作，便能輕鬆領取一萬元現金。全台超過八成的ATM支援此服務，且跨行提款不收取手續費，讓民眾能夠就近選擇合適的ATM進行領取。

然而，金管會提醒，若出現四種情況，民眾可能無法成功領取現金。首先是「個人資料輸入不一致」，其次是「使用非16家指定銀行的ATM」，再者是「帳戶為結清或受警示管控狀態」，最後是「ATM機器故障或離線」。為避免領取失敗，民眾在操作過程中應特別注意這些問題。

領取現金的步驟很簡單，民眾首先插入提款卡，選擇「全民＋1政府相挺」選項，接著輸入提款卡密碼，再根據系統提示輸入本人身分證號碼、居留證號或健保卡號（未滿13歲代領者需輸入兒童健保卡號）。最後，確認交易成功後即可領取現金1萬元。

針對未滿13歲的兒童，領取現金的規定有所區別。對於7歲以下（107年11月6日後出生）的小孩，必須由父母或監護人代領；而7歲未滿13歲（101年11月6日至107年11月5日出生）的小孩，則可由父母或監護人代領，也可由孩童本人使用提款卡領取。13歲以上（101年11月5日前出生）的小孩則需本人領取，並使用自己的提款卡。

若在領取過程中遇到ATM顯示暫停服務或未吐鈔的情況，民眾可撥打ATM旁的客服電話，聯繫該金融機構人員或直接向該行的24小時服務專線求助，獲得及時協助。此次普發現金ATM領取服務不僅方便快捷，還能有效降低民眾的領取成本，讓更多符合條件的人能夠輕鬆領取現金。