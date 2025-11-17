快訊

普發一萬今起ATM開放！16家銀行8成機台支援 「4大狀況」恐領不到

華航機隊／公司護國神山737 當初只是短程市場的二手機

SBL史上最大假球簽賭案判決出爐 昔MVP柯旻豪7年刑判最重

普發一萬今起ATM開放！16家銀行8成機台支援 「4大狀況」恐領不到

聯合新聞網／ 綜合報導
今天起符合條件的民眾可透過指定ATM領取普發現金一萬元。 圖／讀者提供
今天起符合條件的民眾可透過指定ATM領取普發現金一萬元。 圖／讀者提供

自11月17日起，符合條件的民眾可透過指定ATM領取普發現金一萬元，領取時間將持續至明年4月30日。民眾只需攜帶任一金融機構的提款卡（包括郵局提款卡），依照ATM畫面上的指示操作，便能輕鬆領取一萬元現金。全台超過八成的ATM支援此服務，且跨行提款不收取手續費，讓民眾能夠就近選擇合適的ATM進行領取。

然而，金管會提醒，若出現四種情況，民眾可能無法成功領取現金。首先是「個人資料輸入不一致」，其次是「使用非16家指定銀行的ATM」，再者是「帳戶為結清或受警示管控狀態」，最後是「ATM機器故障或離線」。為避免領取失敗，民眾在操作過程中應特別注意這些問題。

領取現金的步驟很簡單，民眾首先插入提款卡，選擇「全民＋1政府相挺」選項，接著輸入提款卡密碼，再根據系統提示輸入本人身分證號碼、居留證號或健保卡號（未滿13歲代領者需輸入兒童健保卡號）。最後，確認交易成功後即可領取現金1萬元。

針對未滿13歲的兒童，領取現金的規定有所區別。對於7歲以下（107年11月6日後出生）的小孩，必須由父母或監護人代領；而7歲未滿13歲（101年11月6日至107年11月5日出生）的小孩，則可由父母或監護人代領，也可由孩童本人使用提款卡領取。13歲以上（101年11月5日前出生）的小孩則需本人領取，並使用自己的提款卡。

若在領取過程中遇到ATM顯示暫停服務或未吐鈔的情況，民眾可撥打ATM旁的客服電話，聯繫該金融機構人員或直接向該行的24小時服務專線求助，獲得及時協助。此次普發現金ATM領取服務不僅方便快捷，還能有效降低民眾的領取成本，讓更多符合條件的人能夠輕鬆領取現金。

16家指定金融機構（含郵局）貼有「普發現金識別貼紙」的ATM機臺

包含臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、國華世華、台新銀行、中國信託、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦、郵局。

普發一萬 普發現金
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

普發1萬釀親子戰爭！孩為錢扭打父母「鬧上警局喊告」

誤信中獎匯詐團6萬還給4帳戶 投檢起訴洗錢判無罪

ATM領取普發一萬元 財政部：17日上路

郵局普發萬元已發放385萬筆 11月17日ATM領現、24日再開放臨櫃

相關新聞

專家：癌友評估凍精卵 應有知情權

四十五歲謝先生於四年前確診急性白血病，當時才新婚六個月的他在瞭解化療副作用，並在醫師建議下，接受凍精。隔年接受骨髓移植手...

入秋最強冷空氣來襲 周二探15度

厚外套要拿出來了！入秋最強冷空氣來襲，中央氣象署預報員張承傳表示，今天、明天水氣增多，周二、周三低溫下探至十五、十六度，...

上班注意！2縣市大雨特報 下到晚上

上班上學注意！中央氣象署上午7時30分針對基隆北海岸發布大雨特報，恐一路下到晚上。

高雄旗美汙水廠 接管率低於2成

完工11年的高雄旗美汙水廠上月甫宣告成我國首座碳中和民生汙水廠，但目前總接管戶數3萬498戶、接管率未達2成，且4年來只...

溫差、空汙刺激大...幼兒氣喘年齡層下探 醫：1歲內寶寶也中招

入秋日夜溫差大，是幼兒氣喘高峰期，臨床醫師觀察，環境汙染暴露增加，過去多見於3、4歲孩童氣喘，呈現明顯年齡下探趨勢，不到...

入秋最強冷空氣南下北東轉雨降溫 吳德榮：周三周四清晨苗栗以北12度

入秋最強冷空氣南下，要下雨降溫了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（h...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。