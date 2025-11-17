未來10天兩波東北季風影響 賈新興：今明桃園以北及宜蘭降雨明顯

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天整體受兩波東北季風影響。今天午後至後天受偏強東北季風影響，今明桃園以北及宜蘭降雨明顯，苗栗以北及宜蘭天氣偏涼。

賈新興指出，今起會受兩波東北季風影響，今起這波偏強東北季風，水氣較多，24日起還有另一波東波季風，水氣較少。溫度方面，18、19日溫度下降較多，今天台北站約從27度降到24度，到18、19日要降到16、17度，20日溫度略回升，但24日又一波東北季風影響。

賈新興指出，18日受偏強東北季風影響的機率，桃園以北及宜蘭有雨，午後竹苗以南山區及花東山區有零星短暫雨。19日桃園以北及宜蘭有零星短暫雨，午後花東山區有零星短暫雨。20日大台北東側及宜蘭有零星短暫雨。21日北北基宜有零星短暫雨。

賈新興表示，22日午後大台東側山區及宜蘭有零星短暫雨。23日北海岸基隆至宜蘭有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨。24日東北季風影響， 北海岸基隆至宜蘭有零星短暫雨，午後桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東山區亦有局部短暫雨。25日至26日午後山區有零星短暫雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。