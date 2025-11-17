快訊

游淑慧曝收這單位電郵9成真險丟個資 嘆：我那小小多詐騙的國家

僅以圍籬相隔…美B-2轟炸機隊駐地傳緊鄰中共相關資產 眾議員要查

未盡的棒球中國夢：為何大聯盟打不進中國？

聽新聞
0:00 / 0:00

入秋最強冷空氣南下北東轉雨降溫 吳德榮：周三周四清晨苗栗以北12度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
入秋以來最強冷空氣開始今南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降。本報資料照片
入秋以來最強冷空氣開始今南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降。本報資料照片

入秋最強冷空氣南下，要下雨降溫了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今(17日)晨觀測資料顯示，東北季風前緣逐漸接近，北海岸、東北部已有局部降雨。

吳德榮說，今日入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，北海岸、北部山區及東北部有局部較大雨勢。今日各地區氣溫為：北部25降至17度、中部18至30度、南部19至31度及東部17至29度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。周三、四迎風面水氣逐日略減，周三北部、東北部及東部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷，周四北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。

吳德榮指出，周三、周四清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離「大陸冷氣團」的強度有段差距，但氣溫比前周低了不少，仍應注意穿著調整。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周五至下周日(21至23日)迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；周五、六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。下周日東北季風減弱，各地氣溫回升。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣溫 吳德榮 東北季風
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

入秋最強冷空氣明起南下北東轉雨 吳德榮：周三周四苗栗以北探12度

周末秋高氣爽 吳德榮：下周一冷空氣到低溫探1字頭 先溼後乾這時最冷

今起2波東北季風接力 吳德榮：下周一最強冷空氣南下「直逼冷氣團」

鳳凰颱風路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海 防大量致災雨

相關新聞

專家：癌友評估凍精卵 應有知情權

四十五歲謝先生於四年前確診急性白血病，當時才新婚六個月的他在瞭解化療副作用，並在醫師建議下，接受凍精。隔年接受骨髓移植手...

入秋最強冷空氣來襲 周二探15度

厚外套要拿出來了！入秋最強冷空氣來襲，中央氣象署預報員張承傳表示，今天、明天水氣增多，周二、周三低溫下探至十五、十六度，...

上班注意！2縣市大雨特報 下到晚上

上班上學注意！中央氣象署上午7時30分針對基隆北海岸發布大雨特報，恐一路下到晚上。

高雄旗美汙水廠 接管率低於2成

完工11年的高雄旗美汙水廠上月甫宣告成我國首座碳中和民生汙水廠，但目前總接管戶數3萬498戶、接管率未達2成，且4年來只...

入秋最強冷空氣南下北東轉雨降溫 吳德榮：周三周四清晨苗栗以北12度

入秋最強冷空氣南下，要下雨降溫了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（h...

健康主題館／植物肉營養嗎？埋4大健康隱憂

蔬食「植物肉」料理逐漸普及。在速食店、超市或便利商店等商場，都能輕鬆購買到用植物肉製成的各類料理。不過，光用植物性蛋白質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。