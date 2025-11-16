聽新聞
星期評論／當所有制度都「合格」 孩子卻不安全？

聯合報／ 本報記者郭政芬

新竹縣竹北市1名1歲半女童日前跌入托嬰中心園內約25公分深的生態池，不幸身亡。這起悲劇令人痛心，也迫使社會重新檢視一個關鍵矛盾：當托嬰中心、幼兒園、戶外設施、照護比例等所有程序皆皆「符合規範」時，為何孩子仍會在看似安全的環境中喪命？

外界第一時間詢問的，是托嬰中心是否合法、評鑑是否通過？答案確實如此：托嬰中心立案無虞，幼兒園生態池也依規範合法設置；但制度的合格，不等於孩子的安全，問題在於，當托嬰中心的嬰幼兒被帶入原屬幼兒園使用的戶外空間時，所有設施是否重新以「2歲以下幼兒」的身高、行為特性與能力重新檢視？若仍依照幼兒園年齡層設計，就會產生肉眼難察的致命落差。

事實上，這座生態池過去曾有大齡幼童跌落，園方事後加裝護欄，對3、4歲孩子來說可能有保護作用，但對會走，卻還重心不穩的1歲多幼兒而言，風險依舊存在。並凸顯了制度上的盲點──在同間機構卻是不同的年齡場域，一旦讓不同年齡層孩童進入，將形成無法被及時監管的灰色地帶。

托育現場普遍採「一對多照護」模式，環境安全本應是第一道防線。對1至2歲嬰幼兒而言，閃亮、流動、反光的物體都可能吸引他們上前探觸；他們無危險辨識能力、視覺高度低、重心不穩，只需幾秒分神就可能發生意外。當園所管理、設施設計與照護環節同時產生漏洞，悲劇就成為可能。

這起事件真正值得社會深究的，是制度與場域之間的斷裂。托嬰中心與幼兒園如果共用空間，主管機關是否有足夠機制要求「重新場域評估」？是否應強制檢查水域、縫隙、坡度與護欄高度？現行評鑑是否能反映跨區域風險？又或是我們仍以「文件有通過」來取代「孩子真正安全」？如果不能釐清托嬰與幼兒園共用場域的安全責任，再完善的評鑑都無法阻止悲劇。

