專家：癌友評估凍精卵 應有知情權

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
癌症存活率愈來愈高，生殖權威教授曾啟瑞強調，醫療團隊擬定年輕癌友治療計畫時，應考慮生育保存方案，適時建議凍卵、凍精。圖為生殖中心操作流程。記者黃義書／攝影
癌症存活率愈來愈高，生殖權威教授曾啟瑞強調，醫療團隊擬定年輕癌友治療計畫時，應考慮生育保存方案，適時建議凍卵、凍精。圖為生殖中心操作流程。記者黃義書／攝影

四十五歲謝先生於四年前確診急性白血病，當時才新婚六個月的他在瞭解化療副作用，並在醫師建議下，接受凍精。隔年接受骨髓移植手術，病情穩定，開始求子之路，今年七月迎獲麟兒，而成功為人父的關鍵就在於具有正確的生育保存意識。

台北婦產科診所生殖中心創辦人曾啟瑞表示，生殖科技精進，大幅延長生育年齡，解決不孕困擾，但對於癌友來說，必須在接受化療或放射線治療前，緊急凍卵、凍精，才能保有「一線生機」，增加日後成功做人的機率。

「急性血癌來得很快，本來就想生小孩，台灣人工生殖技術十分先進，短短兩天內完成排取精、凍精，隨後安心接受化療。」謝先生說，二○二二年二月接受骨髓移植後，情況好轉，就著手進行人工生殖療程。歷經二次試管嬰兒治療，去年妻子成功受孕，今年七月迎接寶寶誕生，「如果當時沒有生育保存意識，沒能凍精，現在應該無法體會到為人父的喜悅。」

卅二歲陳小姐育有一子，計畫生第二胎，然今年七月確診HER2陽性乳癌第一期，得知化療等抗癌療程至少三至五年，且化療藥物可能損害卵巢功能，導致暫時或永久停經，幾經討論、評估化療後生育的可能性，她決定凍卵，「將來不一定用得著，但至少有選擇權。」

陳小姐表示，得知罹癌的那一刻，大腦閃現人生跑馬燈，心理一陣慌亂。出了診間，突然想到生育問題，一周內詢問二、三名婦科醫師，均建議凍卵、凍胚胎。她至某醫院生殖中心取了廿三顆卵，最後培養十六顆珍貴的胚胎。

國健署自二○二五年九月一日起開辦「醫療性生育保存補助試辦方案」，申請院所需具備「人工生殖指定機構」與「癌症醫療品質認證醫院」等雙重資格，全台共卅六家院所符合條件。

癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，希望「生育諮詢」能納入醫院取得「癌症診療品質認證」評估項目，讓臨床團隊在治療過程中主動告知癌友生育保存相關資訊，給予支持，確保癌友在確診初期就能獲得完整的生育保存資訊與選擇，避免因資訊不足或時程壓力而錯失日後生育機會。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔強調，醫療性生育保存最重要關鍵是「知情權」，醫療團隊應在第一時間，讓癌友擁有「知、參與、選擇」等權利，協助諮詢轉介流程。衛福部務必規畫跨院轉介的資源整合，促進醫療機構間的雙向連結，才能有效提高醫療性生育成功率。

醫療性凍精凍卵補助現況 製表／廖靜清
醫療性凍精凍卵補助現況 製表／廖靜清

