癌患僅43人獲生育保存補助 醫籲放寬全癌全齡

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

即使罹癌，也應擁有生育權，國健署自二○二五年九月一日起開辦「醫療性生育保存補助試辦方案」，針對十八歲至未滿四十一歲乳癌血癌（白血病、淋巴癌或多發性骨髓瘤）個案提供生育保存補助，截至十月底，共四十三名癌友（卅三女、十男）通過審核。

癌症患者存活率逐年提升，守護癌症病人的「生育權」已成全球醫界重要課題。國健署「醫療性生育保存補助試辦方案」係針對十八歲至未滿四十一歲乳癌及血癌等個案提供實質補助，女性取卵療程每次最高補助七萬元，男性取精處置保存每次最高補助八千元。

國健署統計，自九月一日起至十月卅一日，共四十三名癌友通過資格審查，男性十人、女性卅三人，從癌別來看，乳癌最多，共廿七人，血癌則有十六人。至於年齡以卅歲以上居多，卅歲至卅四歲十六人、卅五歲至四十歲十八人。

台灣生育力保存學會理事長、奇美醫院婦產部部長蔡永杰表示，少子化已成國安危機，但目前條件局限，期待逐步放寬補助條件，讓所有癌別的病友都能受惠，真正落實生育權與平等醫療的精神。

蔡永杰強調，目前補助方案設有年齡限制，然每年許多兒童、青少年罹癌，雖然治癒率很高，抗癌過程中接受較重的化學治療或放射線治療，恐失去生育能力。政府應該放寬年齡、不限癌別，採全癌全齡補助，甚至比照日本，補助納入卵巢組織冷凍，守護癌症病人「生育權」。

對此，國健署表示，目前暫無考慮全癌全齡補助，後續將實證蒐集資料及與專家討論，持續評估並研議癌友的生育保存需求。癌症疾病因素類型多元及臨床實務病程變化複雜，此試辦方案在研議過程已蒐集相關實證研究及國際作法，在所有癌症個案中，以乳癌及血液癌等癌症治療，嚴重影響生育功能，因此，也是最主要生育保存對象。

國健署表示，將加強宣導，讓更多癌友瞭解補助方案。

