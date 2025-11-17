卡在後巷 南部汙水接管不如雙北

台北、新北公共汙水接管普及率超過8成和7成，高雄則以超過5成排第3，不過南部其他縣市仍難相比，工程起步較晚，也常面臨後巷要接管須拆除違建等問題，進度易受阻，高市府由違章建築處理大隊協助，嘉市府辦理後巷美化提高居民意願。

南部傳統建築以透天厝為多，尤其後巷常見違建加蓋，缺足夠寬度和高度供汙水管線施工，使接管成本高。

高市水利局指出，直至10月止，汙水下水道用戶接管普及率達50.92％，推動過程，會舉辦地方說明會、巷道說明會、公告限期自拆、淨空會勘及移送工務局等5大SOP機制；針對不配合處理後巷違建空間的牴觸戶，移送工務局違章建築處理大隊列為優先拆除對象。

台南市汙水下水道系統約2001年開始陸續推動，起步相對晚，37區行政區中目前12區推動用戶接管，普及率29％，南市水利局表示，台南建物型態多為透天厝，相較雙北都會區整棟公寓大樓接管，戶棟比偏低，每戶接管成本高，仍積極克服困難，目前正興建的永康區汙水下水道系統工程共4案，完工後可接管約1萬377戶，另，仁德區汙水下水道系統第2期工程主、次幹管也正在施工，預計2027年8月完工，可提升東區崇德路、崇明路等範圍用戶接管。

嘉市府表示，汙水用戶接管會影響住戶原有生活，經由市府同仁、施工團隊、議員、鄰里長等通力合作，配合住戶作息至各街廓開用戶接管說明會，宣傳接管益處，也透過辦理後巷美化茶會，將社區特色彩繪壁畫融入後巷，藉已完成接管的民眾口耳相傳，配合拆除後巷增建意願提升、更加速接管率，第1期總計完成186處後巷接管，使2019年底接管率僅0.58%，迄今年9月14.66%。