聽新聞
0:00 / 0:00

高雄旗美汙水廠 接管率低於2成

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄旗美汙水處理廠在2014年興建完工，主要處理旗山二處大排截流汙水及部分旗山、美濃區住戶排放的生活汙水。記者徐白櫻／攝影
高雄旗美汙水處理廠在2014年興建完工，主要處理旗山二處大排截流汙水及部分旗山、美濃區住戶排放的生活汙水。記者徐白櫻／攝影

完工11年的高雄旗美汙水廠上月甫宣告成我國首座碳中和民生汙水廠，但目前總接管戶數3萬498戶、接管率未達2成，且4年來只增加210戶，民代不滿接管曲線在「陳菊市長之後就變成水平線」，且非都計區住戶要蓋房子卻沒有汙水管可接，建照申請困難。

高市水利局表示，透天厝或老宅施工涉及拆後巷，某些地方抗爭很嚴重，會增加能量去施作。

高雄設置9座汙水處理廠，其中高雄汙水區戶籍數 56萬3430戶、接管率72.61％、鳳山溪汙水區18萬5836戶、接管率59.59％、楠梓汙水區12萬3080戶、接管率46.44％，旗美汙水區的接管率僅15.46％。

旗美汙水廠位於美濃溪畔，占地約4公頃，為旗美地區汙水之末端共同處理設施，今年上半年二氧化碳排放量從去年同期316噸降至183噸，每年取得145噸碳權。

議員林富寶指出，旗山、美濃是高屏溪上游，接管戶數自2021年至2025年僅增210戶，前市長陳菊之後，幾乎停頓；有人拆除住家廚房及衛浴，花費2、30萬添購新設備，工程至今未動。

水利局長蔡長展說明，旗美汙水下水道接管範圍涵蓋旗山、美濃，很多地方都是透天或矮房子，配管工程涉及拆後巷，推動不易，不過若已承諾接管一定會做完。

台29線旗山圓潭、嶺口及台28線六龜路段等大馬路旁，住戶要蓋房子卻面臨無汙水管線的難題。林富寶說，旗山溪州地區某山莊常因汙水處理不當遭市府罰錢，若要在省道兩側蓋房子申請建照，常被要求檢附排水設備，若無法取得就會變違建，產生很大困擾。

水利局說，雖然很多住戶尚未接管，但旗山、美濃是水源保護區，另設汙水截流設備，會定期清理。此外，中央補助及實施計畫範圍目前皆為都市計畫區住戶，非都市計畫區要跟中央進一步討論如何處理。

高雄市 水利局 陳菊
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高雄多納黑米季 首度直播推廣祭典文化之美

高市圖美濃分館開館十週年 感恩揭牌儀式盛大登場

高雄老翁吊原木失衡整輛車翻覆 遭壓車底慘死

台德交流新突破！高市圖書館和德國簽署MOU 為城市書展揭序幕

相關新聞

高雄旗美汙水廠 接管率低於2成

完工11年的高雄旗美汙水廠上月甫宣告成我國首座碳中和民生汙水廠，但目前總接管戶數3萬498戶、接管率未達2成，且4年來只...

健康主題館／植物肉營養嗎？埋4大健康隱憂

蔬食「植物肉」料理逐漸普及。在速食店、超市或便利商店等商場，都能輕鬆購買到用植物肉製成的各類料理。不過，光用植物性蛋白質...

健康名人堂／健保給付一小步 治療弱勢癌症的一大步

我的病人賴先生在112年被診斷出口腔癌第4期，先後接受化療、腫瘤切除及皮瓣重建手術、放射線治療等，仍不幸於113年復發且...

高血脂 當心是甲狀腺在作怪

不少人有「高血脂」問題，進一步檢查竟發現甲狀腺功能異常。甲狀腺與人體代謝息息相關，一旦失衡，脂肪代謝會受影響。中醫師周宗...

健康你我他／囫圇吞魚刺 急診5小時

鱸魚米粉湯，是老母親最喜愛的料理。今年家族聚餐後，桌上那鍋吃不完的鱸魚米粉湯，包含了家人的歡笑，捨不得丟棄。

化繁為簡：AiEZ TRADE 讓數據說話，加速台灣企業外銷決策

全球市場競爭日益激烈，消費者需求變化快速，傳統貿易模式中過度仰賴人工的市場調查與買主篩選，已難以即時應對市場挑戰。對於所有企業而言，如何確保業務決策能建立在客觀且即時的數據基礎上，已成為轉型的關鍵。正

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。