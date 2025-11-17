高雄旗美汙水廠 接管率低於2成

完工11年的高雄旗美汙水廠上月甫宣告成我國首座碳中和民生汙水廠，但目前總接管戶數3萬498戶、接管率未達2成，且4年來只增加210戶，民代不滿接管曲線在「陳菊市長之後就變成水平線」，且非都計區住戶要蓋房子卻沒有汙水管可接，建照申請困難。

高市水利局表示，透天厝或老宅施工涉及拆後巷，某些地方抗爭很嚴重，會增加能量去施作。

高雄設置9座汙水處理廠，其中高雄汙水區戶籍數 56萬3430戶、接管率72.61％、鳳山溪汙水區18萬5836戶、接管率59.59％、楠梓汙水區12萬3080戶、接管率46.44％，旗美汙水區的接管率僅15.46％。

旗美汙水廠位於美濃溪畔，占地約4公頃，為旗美地區汙水之末端共同處理設施，今年上半年二氧化碳排放量從去年同期316噸降至183噸，每年取得145噸碳權。

議員林富寶指出，旗山、美濃是高屏溪上游，接管戶數自2021年至2025年僅增210戶，前市長陳菊之後，幾乎停頓；有人拆除住家廚房及衛浴，花費2、30萬添購新設備，工程至今未動。

水利局長蔡長展說明，旗美汙水下水道接管範圍涵蓋旗山、美濃，很多地方都是透天或矮房子，配管工程涉及拆後巷，推動不易，不過若已承諾接管一定會做完。

台29線旗山圓潭、嶺口及台28線六龜路段等大馬路旁，住戶要蓋房子卻面臨無汙水管線的難題。林富寶說，旗山溪州地區某山莊常因汙水處理不當遭市府罰錢，若要在省道兩側蓋房子申請建照，常被要求檢附排水設備，若無法取得就會變違建，產生很大困擾。

水利局說，雖然很多住戶尚未接管，但旗山、美濃是水源保護區，另設汙水截流設備，會定期清理。此外，中央補助及實施計畫範圍目前皆為都市計畫區住戶，非都市計畫區要跟中央進一步討論如何處理。