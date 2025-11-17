桃園防髒亂 試辦智慧垃圾桶

桃園市政府為改善公共場所垃圾桶溢滿與髒亂問題，去年起在景點、公園試辦「智慧垃圾桶」，透過感測器即時回報桶內容量，八分滿時，系統立刻回傳清理通知。環管處觀察到，由於智慧垃圾桶投入口縮小，被塞入家用垃圾的情況明顯減少。

目前全市共設置83組小型智慧垃圾桶，分布在重要風景區與特色公園。每組包含一般垃圾桶與資源回收桶，各具150公升容量。桶內裝設感應模組，模組年租金約4萬元，含網路建置與維護費用；垃圾桶本體則由環保局訂製，每組約2.5萬元。

以大溪慈湖風景區為例，園區全面以智慧垃圾桶取代傳統垃圾桶，協助精準配置清潔人力，提高管理效率。

環管處提到，曾在部分公共場所設置大型智慧垃圾桶，因資源回收機具有回饋機制，民眾使用意願更高，去年5月後停用，市府媒合業者自營設置智慧資源回收機，在中壢區公所與平鎮新勢公園各設置1台。

智慧垃圾桶也首次應用於大型活動。今年台灣燈會期間，市府在會場布置83組小型智慧垃圾桶，透過LINE群組接收滿桶通知後，清潔人員可在30分鐘內完成處理，活動期間未發生垃圾溢滿，民眾也無投訴相關問題。市府表示，未來舉辦大型活動將優先導入智慧垃圾桶。

環管處表示，小型智慧垃圾桶若垃圾量短時間異常上升，系統會示警，可由後端檢查是否有整袋垃圾或其他異常投入，加上多數設置點有監視器輔助，目前沒發生頻繁遭家用垃圾塞爆情形。