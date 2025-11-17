聽新聞
勞保撥補法制化 立院今排審

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導

行政院編列明年度中央政府總預算，其中撥補勞保基金近一千三百億元。朝野立委提案撥補勞保法制化、政府負最終支付責任等，立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查此案，勞動部表示，將秉持開放態度共同討論。

立院社福委員會今天排審「勞工保險條例」修正草案，其中國民黨立委許宇甄，民進黨立委李昆澤及民眾黨立委林國成等人皆提案，增列政府撥補為勞工保險基金來源，勞工保險財務由中央政府負最後支付責任。

勞動部在書面報告指出，確保勞工退休保障是勞動部重大勞動政策且責無旁貸，未來會持續爭取與編列預算撥補勞工保險基金，「在政策立場上，就是由政府負最後支付責任」；針對朝野立委所提修正條文，勞動部也將基於「政府負最後支付責任」的政策立場，秉持開放態度共同討論。

勞動部也說，基金運用未達規定最低收益者，其中由國庫補足其差額的部分，考量勞工退休金新制採行「確定提撥制」，勞工退休金領取金額因投資累積收益有所不同，因此定有最低運用收益規定，然而勞工保險採行「確定給付制」，制度與勞退新制有別，建議不修法增訂保證收益。

勞保 勞保基金
