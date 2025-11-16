聽新聞
COP30／氣候峰會第2周 談判進度卡關

聯合報／ 特派記者林奐成洪欣慈／貝倫報導
巴西貝倫COP30大遊行昨天從聖布拉斯市集出發，原住民在遊行隊伍強力表達保護環境訴求。特派記者潘俊宏／巴西攝影
巴西貝倫COP30大遊行昨天從聖布拉斯市集出發，原住民在遊行隊伍強力表達保護環境訴求。特派記者潘俊宏／巴西攝影

聯合國第卅屆氣候峰會（ＣＯＰ30）前天進入第六天，主席柯利亞在全體會議表示，談判工作非常複雜，但他仍保有信心，強調峰會將在二十一日準時閉幕，同時指出本周談判的議程，將分為全球調適目標、氣候基金、減緩及公正轉型等面向。

全體會議前天通過「附屬科學技術諮詢機構」建議文件，當中除了提到調適，也說明將檢視「華沙損失與損害國際機制」、夏姆錫克減緩野心和實踐計畫及阿聯酋公正轉型計畫等，這代表巴西將過去幾屆峰會談判內容再拿出來審視，符合這次重視「實踐」的理念。

各國在第一周提出四大關鍵議題，包括氣候融資、貿易、透明度與「國家自定貢獻」（ＮＤＣ3.0）減碳目標，隨後由主席諮詢各國，但至今不知結果為何。不過，柯利亞宣布會將諮詢情況總結成一份「筆記」於十六日公布，作為推進討論的基礎。

世界資源研究所（ＷＲＩ）國際氣候總監沃斯科指出，第一周談判進展令人擔憂，四個關鍵議題都沒有實質突破。若這些議題持續發散，進入第二周部長級談判時，要達成具體協議恐面臨巨大挑戰。

ＷＲＩ「二○二五年氣候轉型聯盟」資深經理斯瓦比表示，本屆峰會另一重要工作是訂出全球調適目標（ＧＧＡ）指標，但談判也遇挑戰，許多國家堅持這些指標必須是自願、非懲罰性，且不得作為獲取氣候資金的新條件；除指標外，調適資金如何在二○三○年前增加到一千兩百億，也是首周談判的爭議議題。

過去一周，巴西發布數份倡議性質的文件，包括「貝倫綠色工業化宣言」獲得卅五國支持，列出轉型的環境、經濟與社會目標，以及如何驅動科技創新，並建立永續的經濟成長模式。「貝倫永續燃料承諾」也取得進展，透過成立一個實踐平台，設定廿項跨產業行動，涵蓋航空、海運、鋼鐵和水泥業，承諾在二○三五年前將永續燃料增加四倍。

巴西日前表明沒有計畫在峰會結束時發布協定，而是會專注在「實踐」，目前談判進度卡關，會議愈開愈晚，主辦方連續三日通知會議延長至晚間九點，本周部長級談判展開，預料將是挑燈夜戰的開始。

COP30 談判團隊 巴西
