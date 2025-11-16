入秋最強冷空氣來襲 周二探15度

厚外套要拿出來了！入秋最強冷空氣來襲，中央氣象署預報員張承傳表示，今天、明天水氣增多，周二、周三低溫下探至十五、十六度，中南部周四清晨低溫也有機會跌至十五度，預計周五各地才會逐漸回暖。

張承傳說，東北季風增強，天氣明顯轉涼甚至感受偏冷。今天北部、東北部率先降溫，且愈晚愈冷，清晨至上午桃園以北、宜蘭約廿一至廿三度，晚間溫度降至十九、廿度；中南部明天不受影響，高溫仍上看廿九度。

周二、周三北部高溫再降至十八、十九度，低溫下探至十五、十六度；中南部溫度也略降，白天高溫約廿二至廿四度，周四清晨受到輻射冷卻影響，低溫僅十五、十六度；東部高溫廿二、廿三度，低溫十七、十八度。

周四、周五持續受到東北季風影響，各地感受偏涼，北部約廿度，中南部、花東約廿度；周五至周日溫度逐漸回升，各地低溫回到廿度以上，中南部高溫甚至上看廿九度，北部高溫則廿三至廿五度。

雨勢部分，張承傳指出，今天、明天水氣增多，迎風面雨勢愈晚愈明顯，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨時間較長，有局部大雨，桃園以北降雨機率也高，竹苗、花蓮有局部短暫降雨，台東、恆春半島、中南部山區也有零星降雨。

周三水氣減少，但是北部、東北部、東部仍有局部短暫降雨，東南部、恆春半島有零星陣雨；周四至周日各地水氣更少，僅基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫降雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。