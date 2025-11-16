快訊

為12月大遊行熱身 移工團體開研討會要求廢除在台工作年限

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台灣照顧勞動產業工會（SBIPT）今天舉辦「廢除移工工作年限制度」研討會，SBIPT理事長Bu Fajar（後中）表示，家庭看護、製造業與各領域移工在這樣的制度下，面臨工作年限限制、仲介壟斷、勞動權益受限、難以累積年資與長期不確定等問題。記者邱德祥／攝
台灣照顧勞動產業工會（SBIPT）今舉辦「廢除移工工作年限」研討會，期望此一研討會能為即將在12月7日舉行的台灣移工大遊行暖身，營造針對「移工留才久用方案」更具深度的社會討論氛圍，讓這樣的議題能獲得更多公共與政策關注，而廢除移工工作年限、拆掉強迫勞動的制度，才是對這片土地上所有勞動者最起碼的尊重。

家務看護產業（SBIPT）代表Ribut表示，家庭幫傭與看護工至今仍被排除在「勞動基準法」之外，沒有加班、休假與年假的保障，只能被要求24小時待命，一邊照顧失能長者，一邊還得負責做飯、打掃等家務，工作內容被無限外擴，沒有勞動法保障，也沒有外界監督，於是暴力、性騷擾、單方面解雇、拖延就醫等情況屢見不鮮。

製造業工會（SEBIMA）代表Ignas指出，移工在台灣工作6到12年，早已在此建立社群、人際與生活，回去反而無法再適應當地，有移工在台工廠工作多年、技術純熟，與雇主詢問「移工留才久用方案」卻遭拒絕，連理由都得不到，為了留在台灣，有人願意接受薪資不調高、甚至降價，現行制度逼移工壓低自己的價值，來換取生存資格。

中研院法律學研究所助研究員楊雅雯表示，台灣的暫時性移工制度，是在尚未真正民主化的威權年代設計，其核心目標從一開始就不是保障人權，例如「不得變相成為移民」、「只能補充、不與本國勞工競爭」。台灣本來的「勞基法」精神，是所有勞工原則上應採用不定期契約，只有在特例情況下才准用定期契約，但在移工制度中，卻是預設所有移工都只能用定期契約，還把居留權綁死在合約上，讓不自由離職成為常態。

國際移工聯盟（IMA）主席 Eni Lestari指出，2025年全球國際移民人數已達3億400萬，35年內幾乎翻倍，移民人數狂飆並不是偶然，而是全球貧富差距、戰爭衝突與氣候危機交疊的結果。而這些制度背後是新自由主義邏輯，也就是把最大化利潤當成唯一目標，把人當成可以無限替換的勞動零件。而在台灣與印尼之間，移工卻被迫一次又一次為簽證費、機票、證照、訓練、仲介費買單。

台灣國際移工協會（TIWA）研究員陳素香說，台灣在跨國勞動體系裡占了大便宜，移工從出生、受教育到長大能工作，所有成本都是由印尼政府與家庭負擔，而台灣沒付任何養成成本，卻可以直接使用這批成熟勞動力。等到12年、14年過去，移工年紀老了、身體壞了，台灣也不用承擔養老責任，只要把人丟回原籍國即可，因此這次要把矛頭直接指向「工作年限上限」，要求徹底廢除。

勞動部跨國勞動管理組副組長胡欣野回應，已有5.7萬名移工透過移工留才久用方案轉為中階人力，只要有仲介超收買工費，只要撥打1955專線檢舉，勞動部會依超收金額10至20倍裁罰。

