首屆總統盃街舞落幕 賴總統喊「明年再來」

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
總統府前的凱道今天音樂聲不斷，首屆總統盃街舞大賽在凱道登場，賴清德總統上午出席開場記者會，傍晚到場欣賞霹靂舞及排舞的決賽表演並頒獎，他致詞時說，每隊表演都非常精彩，光彩奪目已經照耀整個凱道上空，希望大家明年再來。

此次總統盃街舞賽事8月開跑，吸引全台北中南各地超過500組街舞選手報名，包含學生、社會人士、初學者、身障者與專業舞者共襄盛舉。

賴總統日前在影片追夢事務所透露「跳舞不行，但擺姿勢可以」，為表達對總統盃街舞的重視與支持，今在開幕式不只擺姿勢，更與運動部長李洋跳起以鎖舞（Locking）基本動作串連起來的手勢舞，展現近日練習成果，是賴總統為此次賽事特別準備的彩蛋。

霹靂舞（Breaking）於去年巴黎奧運首次被列為競賽項目，同時也是史上首個被列入奧運的舞蹈項目。去年代表台灣征戰巴黎奧運的霹靂舞國手孫振也率隊參加，順利挺進決賽。

巴黎奧運 街舞 凱道
