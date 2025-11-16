出席街舞大賽決賽 賴總統：光彩奪目照耀整個凱道

總統賴清德晚間出席在總統府前、凱達格蘭大道舉辦的「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽暨頒獎典禮，他盛讚舞者們的表演光彩奪目，照耀到整個凱道上空，也希望大家「明年再來」。

繼日前剛落幕的總統盃三對三籃球賽，今天總統府府前廣場、凱達格蘭大道上迎來第2場總統盃賽事，來自全台灣熱愛街舞的選手齊聚一堂展現舞技。

賴總統晚間赴決賽現場觀看霹靂舞冠亞軍對戰以及排舞比賽，為現場選手的努力與榮耀喝采，賴總統一邊跟著節奏律動，不時拍手喝采為選手加油，並跟運動部部長李洋交頭接耳討論表演，全程看得相當認真、目不轉睛。

當來自台南的舞團「VOSSL」上台時，賴總統特別舉手致意，向遠從南部北上出賽的選手們加油；來自台中的舞團「Breaking bad crew」表演結束時，賴總統特別向身旁曾任台灣奧運霹靂舞總教練的蘇志鵬詢問舞團表演的招牌手勢含義，一邊提問、一邊模仿手勢。

這次總統盃街舞堪稱街舞圈年度盛事，去年代表台灣征戰巴黎奧運的霹靂舞國手孫振也率隊參加，並以選手代表的身分把總統盃街舞的帽子送給賴總統。

賴總統致詞時表示，第一屆總統盃街舞大賽已經圓滿結束，他看到每個隊伍表演都非常精彩，可說是光彩奪目，「已經照耀到整個凱道上空」，他很高興大家的參賽，感謝大家也恭喜得獎者，希望大家「明年再來」。

這次總統盃街舞賽事自今年8月開跑，吸引全台北、中、南各地超過500組街舞好手們報名，參與對象從學生、社會人士、初學者、身障者與專業舞者等共襄盛舉，堪稱街舞圈年度盛事。

此外，「霹靂舞」（Breaking）於2024巴黎奧運首次被列為競賽項目，也是史上第一個被列入奧運的舞蹈項目，主因一是當時奧委會認為「霹靂舞」已成為當代多元文化的代表運動，二是符合奧林匹克精神中強調的團結與性別平等象徵。

總統府表示，這次總統盃街舞在凱道上盛大登場，背後也正是從街舞文化強調的自由、平等、創造、活力等精神出發，象徵凱道從政治場域中的解放，不再只是政治符碼的標的，而有更多文化、運動相關活動在此展開，讓府前廣場更加敞開、屬於每一個台灣人民，同時更是對台灣自由民主、平等多元價值的具體呼應。