假日急症中心看診數續成長 強化宣導備戰春節假期

假日急症中心上路第3週，今天日診看診227人，比上週日多18人，多數據點看診數均有持續緩步成長，衛福部長石崇良坦言宣傳力道仍待強化，以利備戰明年春節連假，避免急診壅塞。

衛生福利部中央健康保險署推動假日急症中心（Urgent Care Center, UCC），主要對象為檢傷分類第4至第5級輕症患者，由診所醫師輪值，在週日與國定假日的上午8時至晚間12時，提供內（兒）科及外（骨）科治療。

據健保署資料，六都選定13個UCC地點，今天日診看診227人，包含內兒科94人、外骨科133人。以症狀區分，發燒10人、呼吸道症狀83人、腸胃道症狀24人、簡單傷口31人、小兒急性不適17人，另外有62人，看診原因分別是暈眩、腹痛、泌尿道感染、蜂窩性組織炎及手腳扭傷等。

統計資料顯示，六都UCC地點今天共有8人因症狀較嚴重而後送，包含1人為白血球過高嘔吐不止送聯醫忠孝院區，1人骨折送林口長庚醫院，4人分別因氣喘、血尿、疑似中風及嚴重腹痛送奇美醫院，1人因小兒發燒送成大醫院，1人因複雜傷口送郭綜合醫院。

台北市有3個據點，單日日診服務7至12人；新北市2個據點，服務5至11人；桃園市4個據點，服務人數各據點差距較大，為4至19人；台中市2個據點，服務11至12人；台南市1個據點，服務117人；高雄市1個據點，服務4人。

UCC持續為明年春節9天連假備戰，總統賴清德今天下午出席健康台灣深耕論壇，特別點出中央與地方衛生局預先溝通擬定計畫，超前部署解決春節急診壅塞問題。衛福部長石崇良今天接受媒體聯訪表示，因應明年春節長假已組成專案小組，定案後將向民眾說明。

媒體詢問為了平時分流輕症、紓解急診壓力的UCC上路第3週，現在宣傳力道是否足夠。石崇良認為，還是應該再加強，會持續交由各地方衛生局強化宣傳，以利UCC成為明年春節期間避免急診壅塞的因應作為之一。