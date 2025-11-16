快訊

現場慘況曝光！高雄7旬翁駕車下橋違規右轉撞機車衝待轉區 釀9人受傷

115學年大學音樂系減招 第一線教師：大學只是最後一張骨牌

台灣粉絲超猛！砸百萬「把無人機搬進大巨蛋」 SJ當場爆哭

假日急症中心看診數續成長 強化宣導備戰春節假期

中央社／ 台北16日電

假日急症中心上路第3週，今天日診看診227人，比上週日多18人，多數據點看診數均有持續緩步成長，衛福部長石崇良坦言宣傳力道仍待強化，以利備戰明年春節連假，避免急診壅塞。

衛生福利部中央健康保險署推動假日急症中心（Urgent Care Center, UCC），主要對象為檢傷分類第4至第5級輕症患者，由診所醫師輪值，在週日與國定假日的上午8時至晚間12時，提供內（兒）科及外（骨）科治療。

據健保署資料，六都選定13個UCC地點，今天日診看診227人，包含內兒科94人、外骨科133人。以症狀區分，發燒10人、呼吸道症狀83人、腸胃道症狀24人、簡單傷口31人、小兒急性不適17人，另外有62人，看診原因分別是暈眩、腹痛、泌尿道感染、蜂窩性組織炎及手腳扭傷等。

統計資料顯示，六都UCC地點今天共有8人因症狀較嚴重而後送，包含1人為白血球過高嘔吐不止送聯醫忠孝院區，1人骨折送林口長庚醫院，4人分別因氣喘、血尿、疑似中風及嚴重腹痛送奇美醫院，1人因小兒發燒送成大醫院，1人因複雜傷口送郭綜合醫院。

台北市有3個據點，單日日診服務7至12人；新北市2個據點，服務5至11人；桃園市4個據點，服務人數各據點差距較大，為4至19人；台中市2個據點，服務11至12人；台南市1個據點，服務117人；高雄市1個據點，服務4人。

UCC持續為明年春節9天連假備戰，總統賴清德今天下午出席健康台灣深耕論壇，特別點出中央與地方衛生局預先溝通擬定計畫，超前部署解決春節急診壅塞問題。衛福部長石崇良今天接受媒體聯訪表示，因應明年春節長假已組成專案小組，定案後將向民眾說明。

媒體詢問為了平時分流輕症、紓解急診壓力的UCC上路第3週，現在宣傳力道是否足夠。石崇良認為，還是應該再加強，會持續交由各地方衛生局強化宣傳，以利UCC成為明年春節期間避免急診壅塞的因應作為之一。

春節 衛生局
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

衛福部改組將成立「兒童及家庭署」 石崇良：修法草案明年送立院審議

兒家署強化兒少保障 衛福部拚草案年底送行政院

UNIQLO捐1.5萬件發熱衣給社工、消防 石崇良指社工有2萬：差額將認購

人工生殖法「未納代孕」 衛福部是否另訂專法？石崇良持保留態度

相關新聞

國旅真的贏日本？旅台日人觀察引爭議 台灣網友反應兩極

台灣民眾近年瘋出國，旅遊逆差持續擴大，但一名長期在台的日本網紅卻觀察到另一個現象。他表示，社群平台上不時可見台灣旅客對日本行程的負評，從住宿、餐飲到服務品質皆有人吐槽；相較之下，日本人來台旅遊時，多半分享的是文化差異或趣味見聞，少見激烈抱怨。

首屆總統盃街舞落幕 賴總統喊「明年再來」

總統府前的凱道今天音樂聲不斷，首屆總統盃街舞大賽在凱道登場，賴清德總統上午出席開場記者會，傍晚到場欣賞霹靂舞及排舞的決賽...

入秋最強冷空氣來襲！北東明天愈晚愈冷 低溫下探15度

受到東北季風影響，明天北部、東北部愈晚愈冷，且雨勢明顯，中央氣象署預報員張承傳表示，明天至周二水氣增多，周二、周三低溫下...

未來一週先濕後乾 中部以北偏涼低溫探15度

氣象署說，明天東北季風增強，北部率先降溫，全天約攝氏19至21度，18、19日低溫降至15、16度，預估週末回溫；明天、...

前8月台灣人出國較113年同期增1成 日本仍是首選

根據交通部觀光署最新統計，台灣今年1月到8月出國旅客高達1261萬662人次，較去年同期成長10.7%，目的地首選還是約...

台灣照顧勞動產業工會 倡議廢除移工工作年限制度

台灣照顧勞動產業工會（SBIPT）今天舉辦「廢除移工工作年限制度」研討會，研討會旨在從移工經驗、法制、政策、國際人權與全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。