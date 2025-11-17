健康主題館／植物肉營養嗎？埋4大健康隱憂

蔬食「植物肉」料理逐漸普及。在速食店、超市或便利商店等商場，都能輕鬆購買到用植物肉製成的各類料理。不過，光用植物性蛋白質並無法做成口感、外觀近似真肉的食物，所以植物肉得額外添加其他成分，如黏稠劑、色素、脂肪等添加物，若是過量攝取，容易造成身體負擔，恐有4大健康隱憂。

1.黏（增）稠劑：易消化不良或腹脹

植物肉是由豌豆蛋白、大豆蛋白或小麥蛋白等蛋白質含量較高的食物，以不同比率製成的加工品。因植物蛋白沒有黏稠度，必須額外添加黏稠劑幫助塑形，包括馬鈴薯澱粉、羧甲基纖維素鈉、玉米澱粉、小麥粉、海藻膠、玉米糖膠等，來保持植物肉的形狀，並增加體積與重量。研究發現，攝取過量添加增稠劑的食物，可能會造成腸胃道的刺激或不舒服，尤其有腸道過敏、消化不良的人，不要過量攝取。

2.植物性油脂：引起血脂、膽固醇過高

為了模仿肉類滑潤的口感，植物肉常會添加沙拉油、大豆油、玉米油、棕櫚油、椰子油等油脂，以增加香氣與濕潤度。調查發現，100克市售植物肉漢堡，飽和脂肪含量高達7.1克，若過量攝取，易阻塞血管，造成肥胖。此外，沙拉油、大豆油及玉米油，屬於omega-6脂肪酸含量高，且非常容易氧化的油脂，過量攝取容易造成身體發炎，提高心血管疾病的風險。

植物蛋白的顏色通常是灰灰白白的，若要像真正的肉類，得添加色素，如人工紅色色素、藍色色素或黃色色素，都經常使用在植物肉的製程。研究發現，長期食用會出現過敏、注意力不集中、過動、自制力差等問題。建議選擇由天然來源色素製成的植物肉，例如甜菜根、紅麴等取代人工色素，可以吃得更健康。

4.鈉含量過高：引發高血壓、腎臟病等

調查發現，一塊約100克的牛肉，鈉含量為75毫克，不過一塊同樣重量的植物肉，鈉含量卻高達300多毫克，長期攝取，易引起高血壓、腎臟病等慢性病。因為植物肉為了口感口味更好，常會添加醋酸鈉、檸檬酸鈉，以及鹽、味精、胡椒、醬油、香料等調味料製成，使得植物肉的鈉含量較高，因此提高高血壓、腎臟病、水腫等風險。

如何挑選較健康的植物肉？

植物肉提供了優質蛋白質來源、膳食纖維，且零膽固醇，相較於動物性蛋白及傳統素肉，的確是有優勢。但因植物肉屬於超加工食品，選購留意4原則，對身體較無負擔。

1 脂肪來源：選擇飽和脂肪含量低的植物肉尤佳。

2 鈉含量：選擇鈉含量較低的產品。若購買到鈉含量高的產品，注意烹煮時不額外加鹽等調味料，避免鈉攝取過量。

3 調味料來源：選擇天然色素如甜菜跟、紅麴等，以及天然黏稠劑如天然果膠、小麥粉、燕麥粉等製成的植物肉。

4 烹調手法：植物肉大都以植物油製成，高溫烹煮易氧化，建議烹調手法應避免高溫煎炸。