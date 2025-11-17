聽新聞
健康你我他／囫圇吞魚刺 急診5小時

聯合報／ 史承蕙（北市北投）
此次經驗後，吃魚時會特別小心，且避免魚與其他食材混煮的料理。圖／史承蕙提供
此次經驗後，吃魚時會特別小心，且避免魚與其他食材混煮的料理。圖／史承蕙提供

鱸魚米粉湯，是老母親最喜愛的料理。今年家族聚餐後，桌上那鍋吃不完的鱸魚米粉湯，包含了家人的歡笑，捨不得丟棄。

隔天把湯加熱後，在家與先生挑了一部電影，正準備享受冷氣房的午後，一切卻在幾口鮮甜湯頭中嘎然而止。急於大啖米粉湯，忽略了這是道危機四伏的魚料理，幾口溫熱的湯下肚也沒了戒心，當驚覺口中有一大塊魚刺時已來不及，咽喉的肌肉慣性使然，吞下了這塊巨刺。劇烈疼痛與異物感，使嚥口水都成了難事，慌忙中趕緊拋下未吃完的米粉湯，去醫院急診。

在急診室裡的每分每秒都痛苦難耐，喉嚨中的異物感越發強烈，在等待許久後，終於看診。醫師用探頭由鼻腔進入，卻搖了搖頭表示魚刺已陷太深，只能請腸胃科醫師用胃鏡取出。端午連假期間病人眾多，醫護的步調也相對緊湊，我沒有心理準備的時間，胃鏡已反覆深入食道中尋找那塊打破午後寧靜的鱸魚刺。

這生活意外插曲，在醫師專業下畫上句點。不僅自費一萬多元在安全醫療器材上，也讓身體飽受5個多小時的折磨，晚上還因食道受傷而發燒，靠著醫師開好的抗生素安然度過。

此次經驗後，吃魚時會特別小心，且避免魚與其他食材混煮的料理，重點是專心吃飯，不要再一心多用了。

魚刺 抗生素 喉嚨
×

