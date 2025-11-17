高血脂 當心是甲狀腺在作怪

不少人有「高血脂」問題，進一步檢查竟發現甲狀腺功能異常。甲狀腺與人體代謝息息相關，一旦失衡，脂肪代謝會受影響。中醫師周宗翰表示，中醫治療甲狀腺失調，著重「調氣血、顧臟腑」，協助身體恢復內分泌與代謝的平衡。

甲狀腺分泌甲狀腺素，能促進身體代謝、加速脂肪分解、調節膽固醇利用率。甲狀腺功能低下時，血液中的膽固醇與三酸甘油脂易升高；若甲狀腺功能過高，會造成能量耗損、肝膽負荷過重，導致血脂紊亂。 患者常見怕冷或怕熱、體重變化異常、疲倦、情緒不穩、心悸、便祕或腹瀉、掉髮等症狀。

中醫認為，甲狀腺疾病核心在於「氣機鬱滯、痰濁內生、肝脾失調」，情志不暢則肝氣鬱結，影響脾胃運化，使痰濁、瘀血積於頸項或體內，導致代謝異常與脂質失衡。高血脂屬於「痰濁」範疇，有痰液，代謝產物無法順利排出而在體內淤積，若氣血運行不暢，脂質更易滯留血管中，引起動脈硬化與心血管疾病。

甲狀腺功能異常引起的高血脂，並非單純的脂肪問題，而是身體整體代謝與氣血失衡的表現。周宗翰說，只要調氣血、顧脾腎、順情志，讓身體內在節奏重新對準，代謝自然順暢，健康也能慢慢回到正軌。

甲狀腺的中醫調理原則，若屬肝鬱痰阻型，常用逍遙散合海藻玉壺湯加減，佐以柴胡、鬱金、昆布、夏枯草；若為脾虛痰濕型，常用二陳湯加茯苓、澤瀉、陳皮、白朮，搭配山楂、荷葉促進脂代謝；甲狀腺功能低下或體虛者為氣陰兩虛型，常用生脈散合六味地黃丸加減，配以太子參、麥冬、枸杞；甲狀腺功能亢進者為陰虛火旺型，常用知柏地黃丸加夏枯草、牡蠣、龍骨，有助穩定情緒、緩和代謝過快。

調整生活型態是治療關鍵，周宗翰建議，少食油炸、甜食、精緻澱粉，多攝取蔬菜、燕麥、黑豆、山藥、枸杞等健脾化濕、滋補肝腎食材；規律作息，避免熬夜與過勞，可練習腹式呼吸或靜坐冥想。