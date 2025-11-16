入秋最強冷空氣來襲！北東明天愈晚愈冷 低溫下探15度
受到東北季風影響，明天北部、東北部愈晚愈冷，且雨勢明顯，中央氣象署預報員張承傳表示，明天至周二水氣增多，周二、周三低溫下探至15、16度，中南部周四清晨低溫也有機會跌至15度，預計周五各地才會逐漸回暖。
張承傳說，明（17日）東北季風增強，天氣明顯轉涼甚至感受偏冷。明天北部、東北部率先降溫，且愈晚愈冷，清晨至上午桃園以北、宜蘭約21至23度，晚間溫度降至19、20度；中南部明天不受影響，高溫仍上看29度。
周二、周三（18、19日）北部高溫再降至18、19度，低溫下探至15、16度；中南部溫度也略降，白天高溫約22至24度，周四清晨受到輻射冷卻影響，低溫僅15、16度；東部高溫22、23度，低溫17、18度。
周四、周五（20、21日）持續受到東北季風影響，各地感受偏涼，北部約20度，中南部、花東約24度；周五至周日（21至23日）環境風場轉為東風，溫度逐漸回升，各地低溫回到20度以上，中南部高溫甚至上看29度，北部高溫則23至25度。
針對未來1周雨勢，張承傳指出，明天至周二水器增多，迎風面雨勢愈晚愈明顯，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨時間較長，有局部大雨，桃園以北降雨機率也高，竹苗、花蓮有局部短暫降雨，台東、恆春半島、中南部山區也有零星降雨。
周三水氣減少，但北部、東北部、東部仍有局部短暫降雨，東南部、恆春半島有零星陣雨；周四至周日各地水氣更少，僅基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。
