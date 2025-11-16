快訊

日韓交流賽／南韓啦啦隊成嬌點 日媒點李珠珢是「富邦至寶」

聽新聞
0:00 / 0:00

未來一週先濕後乾 中部以北偏涼低溫探15度

中央社／ 台北16日電
氣象署指出，這波東北季風僅前2天水氣較多，接著逐日轉乾。圖／中央氣象署提供
氣象署指出，這波東北季風僅前2天水氣較多，接著逐日轉乾。圖／中央氣象署提供

氣象署說，明天東北季風增強，北部率先降溫，全天約攝氏19至21度，18、19日低溫降至15、16度，預估週末回溫；明天、18日水氣最多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區防局部大雨，接著逐漸轉乾。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天東北季風增強，也是今年入秋以來最顯著的冷空氣，北部、宜蘭降溫明顯，全天氣溫約19至21度，中南部氣溫變化不大，高溫仍有26至30度。

張承傳指出，預估這波冷空氣降溫最顯著的時間在18日夜晚至19日清晨，中部以北及宜蘭低溫約15、16度，南部、花東及澎湖18至20度；高溫部分，北部、宜蘭約18至20度，中南部約22至29度。

張承傳說明，20、21日仍受東北季風影響，水氣減少，局部地區易有輻射冷卻，北部、宜蘭地區夜晚清晨低溫約15、16度，高溫20、21度；中南部低溫約17至19度，高溫約24至29度。

張承傳表示，預估東北季風22日減弱，週末各地氣溫回升，中部以北低溫約18至20度，高溫可達23至25度，中南部高溫上看29、30度。

張承傳指出，這波東北季風僅前2天水氣較多，接著逐日轉乾。明天、18日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生機率，桃園以北地區有短暫雨，其他地區則是零星短暫雨。

張承傳提到，19日起降雨範圍縮小，北部、宜花地區有局部短暫雨，台東及恆春半島有零星短暫雨；20日起基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨。

高溫 宜蘭 東北季風
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

入秋最強冷空氣明起南下…周二到周四探15度 明後水氣最多

晴暖天氣只到明天…下周起冷空氣強襲 全台大降溫

把握今明好天氣！下周一東北季風強襲全台降溫北部恐大雨 最冷時間點曝

鳳凰颱風周三登陸西半部都有機會 明後大台北、宜花防豪雨以上降雨

相關新聞

國旅真的贏日本？旅台日人觀察引爭議 台灣網友反應兩極

台灣民眾近年瘋出國，旅遊逆差持續擴大，但一名長期在台的日本網紅卻觀察到另一個現象。他表示，社群平台上不時可見台灣旅客對日本行程的負評，從住宿、餐飲到服務品質皆有人吐槽；相較之下，日本人來台旅遊時，多半分享的是文化差異或趣味見聞，少見激烈抱怨。

未來一週先濕後乾 中部以北偏涼低溫探15度

氣象署說，明天東北季風增強，北部率先降溫，全天約攝氏19至21度，18、19日低溫降至15、16度，預估週末回溫；明天、...

前8月台灣人出國較113年同期增1成 日本仍是首選

根據交通部觀光署最新統計，台灣今年1月到8月出國旅客高達1261萬662人次，較去年同期成長10.7%，目的地首選還是約...

台灣照顧勞動產業工會 倡議廢除移工工作年限制度

台灣照顧勞動產業工會（SBIPT）今天舉辦「廢除移工工作年限制度」研討會，研討會旨在從移工經驗、法制、政策、國際人權與全...

當心糖尿病上門？營養師建議先搞懂「2關鍵」：控醣不踩雷

現代人生活壓力大、步調快，常常血糖超標不自知。營養師高敏敏在臉書破解迷思，想要控醣不踩雷，應從「瞭解GI、GL這兩個關鍵指標」做起。提醒大家要懂得選擇食物，規律運動、好作息，將控醣融入生活的健康方式。

蘇富比將拍克林姆畫作估價逾46億 女主角擁絕世美貌傳是克林姆私生女

奧地利象徵主義大師克林姆（Gustav Klimt）真跡將隨史博館大展《維也納美景宮百年花繪名作展》首度登台。紐約蘇富比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。