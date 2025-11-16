前8月台灣人出國較113年同期增1成 日本仍是首選
根據交通部觀光署最新統計，台灣今年1月到8月出國旅客高達1261萬662人次，較去年同期成長10.7%，目的地首選還是約35%旅客造訪的日本；前往中國及韓國則分居第2名及第3名。
觀光署日前公布今年1月到8月觀光數據調查，來台旅客為545萬6568人次，較去年同期成長9.8%，來台居冠的客源國為日本，占比16.3%；其次則是香港，占比約14.7%；韓國則排名第3，占比為11.7%。
若以8月單月來看，今年8月來台旅客人次較今年7月成長14.8%，較去年同期成長9.11%，不過港澳市場、韓國市場、新加坡市場及馬來西亞市場呈現負成長，而日本市場、中國市場、美國市場及歐洲市場等則都較去年同期成長。
出國旅客方面，今年1月到8月出國人次高達1261萬662人次，較去年同期成長10.7%，且每月成長的幅度都較去年同期還要高，顯示出國人次逐年成長的趨勢。
根據統計，旅客出國目的地首選還是日本，占比約35%；其次則是中國占比16.5%；韓國排第3名，占比9.6%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言