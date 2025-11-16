快訊

日韓交流賽／南韓啦啦隊成嬌點 日媒點李珠珢是「富邦至寶」

前8月台灣人出國較113年同期增1成 日本仍是首選

中央社／ 台北16日電
根據交通部觀光署最新統計，台灣今年1月到8月出國旅客高達1261萬662人次。聯合報系資料照
根據交通部觀光署最新統計，台灣今年1月到8月出國旅客高達1261萬662人次。聯合報系資料照

根據交通部觀光署最新統計，台灣今年1月到8月出國旅客高達1261萬662人次，較去年同期成長10.7%，目的地首選還是約35%旅客造訪的日本；前往中國及韓國則分居第2名及第3名。

觀光署日前公布今年1月到8月觀光數據調查，來台旅客為545萬6568人次，較去年同期成長9.8%，來台居冠的客源國為日本，占比16.3%；其次則是香港，占比約14.7%；韓國則排名第3，占比為11.7%。

若以8月單月來看，今年8月來台旅客人次較今年7月成長14.8%，較去年同期成長9.11%，不過港澳市場、韓國市場、新加坡市場及馬來西亞市場呈現負成長，而日本市場、中國市場、美國市場及歐洲市場等則都較去年同期成長。

出國旅客方面，今年1月到8月出國人次高達1261萬662人次，較去年同期成長10.7%，且每月成長的幅度都較去年同期還要高，顯示出國人次逐年成長的趨勢。

根據統計，旅客出國目的地首選還是日本，占比約35%；其次則是中國占比16.5%；韓國排第3名，占比9.6%。

日本
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

日本最新民調曝光！「台灣有事」行使集體自衛權 贊成超過反對

影／外國2名女扒手九份偷日本遊客錢包...火燒車圍觀露行蹤 警認出逮人

路跑／2025日本航空墾丁馬拉松 3500名選手征服南台灣最美海岸

國旅真的贏日本？旅台日人觀察引爭議 台灣網友反應兩極

相關新聞

國旅真的贏日本？旅台日人觀察引爭議 台灣網友反應兩極

台灣民眾近年瘋出國，旅遊逆差持續擴大，但一名長期在台的日本網紅卻觀察到另一個現象。他表示，社群平台上不時可見台灣旅客對日本行程的負評，從住宿、餐飲到服務品質皆有人吐槽；相較之下，日本人來台旅遊時，多半分享的是文化差異或趣味見聞，少見激烈抱怨。

未來一週先濕後乾 中部以北偏涼低溫探15度

氣象署說，明天東北季風增強，北部率先降溫，全天約攝氏19至21度，18、19日低溫降至15、16度，預估週末回溫；明天、...

前8月台灣人出國較113年同期增1成 日本仍是首選

根據交通部觀光署最新統計，台灣今年1月到8月出國旅客高達1261萬662人次，較去年同期成長10.7%，目的地首選還是約...

台灣照顧勞動產業工會 倡議廢除移工工作年限制度

台灣照顧勞動產業工會（SBIPT）今天舉辦「廢除移工工作年限制度」研討會，研討會旨在從移工經驗、法制、政策、國際人權與全...

當心糖尿病上門？營養師建議先搞懂「2關鍵」：控醣不踩雷

現代人生活壓力大、步調快，常常血糖超標不自知。營養師高敏敏在臉書破解迷思，想要控醣不踩雷，應從「瞭解GI、GL這兩個關鍵指標」做起。提醒大家要懂得選擇食物，規律運動、好作息，將控醣融入生活的健康方式。

蘇富比將拍克林姆畫作估價逾46億 女主角擁絕世美貌傳是克林姆私生女

奧地利象徵主義大師克林姆（Gustav Klimt）真跡將隨史博館大展《維也納美景宮百年花繪名作展》首度登台。紐約蘇富比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。