不一樣就是力量 20歲女大生面對顏面腫瘤活出自信

20歲女大生施羽桂因先天神經纖維瘤，國中時右半臉長出腫瘤，一度陷入自卑，至今歷經4次手術；後來施羽桂接觸其他病友，相互分享經驗，她表示，接受自己的不一樣，世界變得更開闊。

羅慧夫顱顏基金會今天在麗寶樂園世界劇場舉辦「2025中部地區顱顏家庭年會暨得福獎助學金頒獎」，173個顱顏家庭齊聚台中，共587人參與。「得福獎助學金」今年共鼓勵中部58名顱顏青少年。

臉部長有巨瘤的施羽桂今天首次站上舞台分享心情，施羽桂分享童年經驗，她與其他孩童一樣，但在國中時右半臉開始長出腫瘤，這讓她一度陷入自卑、孤獨；高中畢業時，巨瘤已遮住她的右眼，嚴重影響視力，為考取機車駕照，她接受第一次手術。

術後，施羽桂站在鏡子前，那一刻她看見自己眼皮重新打開，心中湧現前所未有希望。她說，神經纖維瘤會持續增生，至今已經動過4次臉部切除大手術，不過自己的心更堅韌。

今年暑假她為了參加羅慧夫顱顏基金會舉辦的青年挑戰營活動，特別延後手術，營隊破冰遊戲中，她所屬組別成為最後一名，內心準備接受被孤立感覺，其他組別夥伴主動伸出援手，幫助他們完成闖關，讓她感受到久違的溫暖與歸屬感。

施羽桂表示，可能無法接受自己與眾不同，總有一天，會發現不一樣就是力量。施羽桂說，「我就是跟別人不一樣」，接受這件事後，她的世界自此變得開闊，能夠放開去做自己想做的事。