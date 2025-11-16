台灣照顧勞動產業工會 倡議廢除移工工作年限制度

快訊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台灣照顧勞動產業工會（SBIPT）今天舉辦「廢除移工工作年限制度」研討會，SBIPT理事長Bu Fajar（後中）表示，家庭看護、製造業與各領域移工在這樣的制度下，面臨工作年限限制、仲介壟斷、勞動權益受限、難以累積年資與長期不確定等問題。記者邱德祥／攝
台灣照顧勞動產業工會（SBIPT）今天舉辦「廢除移工工作年限制度」研討會，研討會旨在從移工經驗、法制、政策、國際人權與全球資本主義結構等角度，檢視台灣長期以「暫時性」為核心的移工制度安排、中階技術人力計畫存在的種種問題以及工作年限限制所造成的系統性不平等，期望此一研討會能為即將在12月舉行的台灣移工大遊行營造更具深度的社會討論氛圍，讓這樣的議題能獲得更多公共與政策關注。

SBIPT理事長Bu Fajar表示，台灣自 1990年代引進移工以來，制度一直以暫時性、補充性人力為核心，形成一套強調替代性、可替換性與限制流動的勞動力管理架構。家庭看護、製造業與各領域移工在這樣的制度下，面臨工作年限限制、仲介壟斷、勞動權益受限、難以累積年資與長期不確定等問題。

Bu Fajar希望本次研討會旨在從移工經驗、法律制度、政策分析、國際人權與全球資本主義結構等角度,，深入檢視工作年限限制如何製造結構性不平等，暫時性的制度想像如何貶抑勞動價值，PTTM(中階技術人力計畫)如何在現實中強化雇主與仲控制，台灣移工年限制度的歷史脈絡以及國際移工政策比較與全球勞動力配置的政治經濟邏輯等角度來討論，研討會亦作為2025年12月台灣移工大遊行的重要前哨，期待創造更深刻的社會討論，促成真正的制度改革。

台灣照顧勞動產業工會（SBIPT）今天舉辦「廢除移工工作年限制度」研討會，SBIPT理事長Bu Fajar表示，台灣自 1990年代引進移工以來，制度一直以暫時性、補充性人力為核心，形成一套強調替代性、可替換性與限制流動的勞動力管理架構。記者邱德祥／攝影
移工 人力
