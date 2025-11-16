推廣食農教育 科工館舉辦市集、論壇交流實踐經驗

快訊

中央社／ 高雄16日電

為鼓勵加入推廣食農教育，國立科學工藝博物館今天舉辦農村食農教育創意教具市集、論壇及交流會，來自學校、農村與企業的實務經驗者分享等活動，交流永續多元的食農教育實踐。

由農業部農村發展及水土保持署指導，並由國立科學工藝博物館、大享食育協會與合耘農育有限公司共同合作，今天在科工館辦理農村食農教育創意教具市集、論壇及交流會，同時也體驗科工館舉辦的台灣科學節各式市集、科學演示等。

科工館會後新聞稿表示，此次入選「2025農村食農教育創意教具TOP20」的單位，包含來自全國的參展者，主題涵括農林漁等，展現台灣農業的活力與創意。

科工館上午「與農同行：食農教育與ESG的共好故事論壇」，集結政府、企業與社區的多方單位，共同探討食農教育與永續發展的實踐之道。

對於食農教育或深耕發展的議題，下午更有來自於學校、農村與企業的實務經驗者分享交流，透過農村推廣、食農教育融合學校教學、實務教材出版推動，以及與地方產業串連合作的發展歷程，交流永續多元的農村食農教育實踐。

食農教育 科學
