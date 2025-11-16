國旅真的贏日本？旅台日人觀察引爭議 台灣網友反應兩極

台灣民眾近年瘋出國，旅遊逆差持續擴大，但一名長期在台的日本網紅卻觀察到另一個現象。他表示，社群平台上不時可見台灣旅客對日本行程的負評，從住宿、餐飲到服務品質皆有人吐槽；相較之下，日本人來台旅遊時，多半分享的是文化差異或趣味見聞，少見激烈抱怨。

「日本人的歐吉桑」在臉書粉專指出，近期常看到台灣旅客在日本旅遊時表達失望，例如房務不到位、餐廳踩雷、店家態度不佳等，甚至有人因此發起抵制喊話。他形容，「明明是同樣出國旅遊，日本人卻鮮少對台灣行程提出強烈不滿」，反而多以分享經驗為主。

他認為，若從網路聲量來看，台灣旅遊的滿意度似乎逐漸攀升，日本旅客普遍玩得開心，反倒是台灣人去日本時的批評越來越多。他推測，這可能與近年日本觀光客暴增、人力短缺等因素有關，旅宿與餐飲業的整體服務水準確實面臨壓力。

貼文一出，台灣網友立刻站成兩派。部分人直言疫情後，日本旅宿清潔與接待品質不如以往，熱門城市在大量外國遊客湧入下，服務明顯「跟不上需求」；也有人補充，日本不少旅館如今改由外籍員工輪替，人手有限，確實不如疫情前細緻。

另一派則不買帳，認為是台灣旅客對日本「標準太高」才會顯得不滿意，強調「若真比較，台灣的服務品質其實還追不上日本」。