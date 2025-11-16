快訊

圖書館突現眼鏡蛇咬人！龍井分館主任疑惑「不曾有蛇」 初查無人為因素

為照顧兒童身心健康 賴清德總統宣布：衛福部將成立「兒童及家庭署」

再挺沈伯洋挑戰蔣萬安 曹興誠：沈已樹立勇者形象 有利勝選

當心糖尿病上門？營養師建議先搞懂「2關鍵」：控醣不踩雷

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏建議，想要有效控醣先搞懂兩關鍵。 示意圖／ingimage
營養師高敏敏建議，想要有效控醣先搞懂兩關鍵。 示意圖／ingimage

現代人生活壓力大、步調快，常常血糖超標不自知。營養師高敏敏在臉書破解迷思，想要控醣不踩雷，應從「瞭解GI、GL這兩個關鍵指標」做起。提醒大家要懂得選擇食物，規律運動、好作息，將控醣融入生活的健康方式。

高敏敏說明，GI是指升糖指數，指的是食物吃下去後，讓血糖上升的「速度」，就像一碗白飯GI值高，吃完血糖會快速升高。GL則是升糖負荷，是指一整份餐對血糖的「影響程度」，如果同樣是一碗飯加上蔬菜與蛋白質，GL值就會下降，因為整體升糖速度被平衡。

學會兩者差別後，高敏敏建議「日常這樣吃，有效控醣」：

一、主食選全穀類

燕麥、糙米、全麥麵包、玉米、地瓜等食物富含膳食纖維，可以有效減緩醣類吸收速度，幫助血糖平穩，避免突然飆升。

二、蛋白質優先選擇豆製品

豆腐、黃豆、黑豆、毛豆都是優質植物蛋白來源，也含有植化素與膳食纖維，能幫助控制血糖，還有增加胰島素敏感度，讓身體更有效率地利用能量的作用。

三、蔬菜澱粉1:1

餐盤中蔬菜量應與主食量相當，可增加飽足感，並延緩血糖上升，高敏敏提醒「香菇也是蔬菜！」

四、水果餐間吃

兩餐之間吃水果可減少血糖起伏。如果餐後立刻吃，反而容易造成血糖高低不穩。

五、增加整餐豐富度

每餐有蛋白質、蔬菜與全穀類，就能有效降低整體GL值，控醣更輕鬆。

另外，日常飲食中也有不少「高風險食物」應該注意，只要稍微留意，就能少踩不少地雷！

一、加工食品

火腿、香腸等食品通常含有高鈉，容易讓血壓升高，增加心血管風險。

二、高糖食物、飲品

高敏敏點名，汽水、甜甜圈、蛋糕等甜品都是血糖飆升的元兇，糖分進入血液太快，會造成胰島素負擔，讓血糖難以穩定。

三、油炸食物

薯條、炸雞等食物，不僅熱量高又含反式脂肪，除了讓血糖難以控制，還會影響血脂和體重管理。

四、酒精類飲品

飲酒會干擾肝臟的代謝功能，讓血糖忽高忽低，甚至可能引發低血糖風險，對糖尿病患者尤其危險。

最後，高敏敏也提供「四種好習慣」，讓大家更有效控醣：

養成規律運動

每天保持中等強度運動30分鐘，不僅能促進代謝，還能讓身體對胰島素更敏感，幫助血糖穩定。

喝夠水分

水分不足會讓血液變得濃稠，血糖濃度自然就偏高，隨時補水能稀釋血糖，負擔也比較小。

學習壓力管理

壓力大會讓壓力荷爾蒙上升，導致血糖波動增加，透過深呼吸或運動放鬆，才能幫助血糖平穩。

保持睡眠充足

睡眠不足會讓飢餓素升高，讓人想吃更多，同時也會干擾胰島素作用，導致血糖控制困難。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

營養師 健康飲食
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

明明吃不多卻越來越腫？醫師揭40+熟女「發炎性肥胖」真相：兇手竟是荷爾蒙？

即使付錢讓他吃都會拒絕到底 治病20年心臟科醫師籲9食物別碰

甜蜜殺手？彰濱秀傳醫院每年逾10人血糖破千 這地區全台危急個案最集中

營養師曝柿子隱藏功效 連吃12周「血糖、血脂都降」

相關新聞

影／預言颱風假失準發雞排？台大傅鐘下大批人潮撲空

日前鳳凰颱風來襲之前，一名在網路上自稱台大大氣系學生的網友，在網路放話台北市會連放兩天假，如果不準就發雞排珍奶，結果預言...

馬太鞍溪堰塞湖水位降逾百公尺 邊坡1億立方公尺土砂恐再形成新堰塞湖

花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒已解除，林業及自然保育署持續監測變化，指出舊湖與13日形成的「堰塞湖3」皆穩定溢流，但舊湖溢流...

入秋最強冷空氣明起南下…周二到周四探15度 明後水氣最多

把握今天好天氣。中央氣象署預報員張承傳上午指出，明天起較強東北季風南下，北部及東北部水氣增多、明顯降溫，周二至周四清晨各...

頭痛胸悶不舒服常喊「自律神經失調」 中醫師揭3招調節身心解壓力

現代人生活、工作壓力大，一旦出現頭痛、胸悶、腹痛等不舒服症狀時，常自稱是自律神經失調，睿鳴堂中醫診所院長、中醫師吳宛容說...

總統盃街舞大賽凱道開跳 賴總統出席現學Locking經典動作

賴清德總統今（16日）上午身著帽T與運動部長李洋一起現身凱道，出席「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會...

國旅真的贏日本？旅台日人觀察引爭議 台灣網友反應兩極

台灣民眾近年瘋出國，旅遊逆差持續擴大，但一名長期在台的日本網紅卻觀察到另一個現象。他表示，社群平台上不時可見台灣旅客對日本行程的負評，從住宿、餐飲到服務品質皆有人吐槽；相較之下，日本人來台旅遊時，多半分享的是文化差異或趣味見聞，少見激烈抱怨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。