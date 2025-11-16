新興風險影響心血管 研討會重視環境醫學

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「未來公衛研究要更關注空汙、食品汙染對心血管、神經系統的影響！」國衛院長司徒惠康16日在研討會上如此強調。現場除了多位國際學者發表最新研究，還有許多學生帶著海報參加研究評選，主題相當多元，包括環境、女性、公衛政策與科學關聯，還有環境毒理等研究議題。

強化公衛基礎研究

國家衛生研究院、台大公衛學院、台大醫院與部立桃園醫院16日共同主辦「精準環境醫學研討會」，現場除了邀請英國、中國等學校的專家分享最新的公衛研究成果外，還設有海報區，張貼許多基礎研究的成果，領域包括環境健康、科技與女性健康、健康數據、科學政策與毒理基因組學等主題。

國衛院院長司徒惠康向國際學者以英文致詞介紹說，國衛院是1996年成立，與美國的國家衛生院功能類似，進行是醫學、藥物、衛生或其他生命科學領域的研究，或是提供技術。他強調，國衛院30年來成立8個研究所與5個研究中心，對台灣的衛生政策與個人、社區健康有重大影響。

關注新興環境風險

「近來有許多新興環境風險值得關注！」司徒惠康舉例，如空氣污染和食品污染物，這些風險嚴重影響心血管、呼吸和神經系統，甚至引發嚴重過敏等，需要有新的方法因應，而這次的「精準環境醫學研討會」就是希望能夠邀請國際各方學者交流，促進知識共享。

衛福部桃園醫院院長楊南屏則說，部桃是衛福部醫院中最大的一間，對於節能減碳、環境與公衛研究近年來也多有投入，未來希望能提升精準醫療，促進公衛與醫學價值。

