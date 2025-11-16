快訊

降30億也沒人要！專家曝弱點：淡水28層超大爛尾樓恐沒救了

慘遭「F4」除名…朱孝天廣東演唱會現身！唱一半突掩面痛哭

官方才籲避免前往…上海浦東機場湧赴日人潮 陸客：臨時改動成本高

新興風險影響心血管 研討會重視環境醫學

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「未來公衛研究要更關注空汙、食品汙染對心血管、神經系統的影響！」國衛院長司徒惠康16日在研討會上如此強調。現場除了多位國際學者發表最新研究，還有許多學生帶著海報參加研究評選，主題相當多元，包括環境、女性、公衛政策與科學關聯，還有環境毒理等研究議題。

強化公衛基礎研究

國家衛生研究院、台大公衛學院、台大醫院與部立桃園醫院16日共同主辦「精準環境醫學研討會」，現場除了邀請英國、中國等學校的專家分享最新的公衛研究成果外，還設有海報區，張貼許多基礎研究的成果，領域包括環境健康、科技與女性健康、健康數據、科學政策與毒理基因組學等主題。

國衛院院長司徒惠康向國際學者以英文致詞介紹說，國衛院是1996年成立，與美國的國家衛生院功能類似，進行是醫學、藥物、衛生或其他生命科學領域的研究，或是提供技術。他強調，國衛院30年來成立8個研究所與5個研究中心，對台灣的衛生政策與個人、社區健康有重大影響。

關注新興環境風險

「近來有許多新興環境風險值得關注！」司徒惠康舉例，如空氣污染和食品污染物，這些風險嚴重影響心血管、呼吸和神經系統，甚至引發嚴重過敏等，需要有新的方法因應，而這次的「精準環境醫學研討會」就是希望能夠邀請國際各方學者交流，促進知識共享。

衛福部桃園醫院院長楊南屏則說，部桃是衛福部醫院中最大的一間，對於節能減碳、環境與公衛研究近年來也多有投入，未來希望能提升精準醫療，促進公衛與醫學價值。

【更多精采內容，詳見

公衛 醫學
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

國衛院研究曝含馬兜鈴酸中藥與「不吸菸肺癌」有關 國內還有1成分未禁

天冷愛吃鍋…3成國人血脂異常 麻油雞、羊肉爐補過頭恐爆心血管危機

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

立冬禁忌多！忌太早出門、激烈運動、記得食補…「三星座當心舊疾復發」

相關新聞

影／預言颱風假失準發雞排？台大傅鐘下大批人潮撲空

日前鳳凰颱風來襲之前，一名在網路上自稱台大大氣系學生的網友，在網路放話台北市會連放兩天假，如果不準就發雞排珍奶，結果預言...

馬太鞍溪堰塞湖水位降逾百公尺 邊坡1億立方公尺土砂恐再形成新堰塞湖

花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒已解除，林業及自然保育署持續監測變化，指出舊湖與13日形成的「堰塞湖3」皆穩定溢流，但舊湖溢流...

入秋最強冷空氣明起南下…周二到周四探15度 明後水氣最多

把握今天好天氣。中央氣象署預報員張承傳上午指出，明天起較強東北季風南下，北部及東北部水氣增多、明顯降溫，周二至周四清晨各...

頭痛胸悶不舒服常喊「自律神經失調」 中醫師揭3招調節身心解壓力

現代人生活、工作壓力大，一旦出現頭痛、胸悶、腹痛等不舒服症狀時，常自稱是自律神經失調，睿鳴堂中醫診所院長、中醫師吳宛容說...

總統盃街舞大賽凱道開跳 賴總統出席現學Locking經典動作

賴清德總統今（16日）上午身著帽T與運動部長李洋一起現身凱道，出席「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會...

披薩點太少遭義大利店家公審 醫曝「關鍵1差異」：吃不完很正常

義大利一間披薩店日前拍片嘲諷台灣旅行團「16人只點5份披薩」，態度引發熱議。對於外界質疑「點太少是否失禮」，醫師姜冠宇表示，飲食文化與體質不同，東方人本就比較難一次吃下高起司、高油脂的義式披薩，不必因此過度自責。 

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。