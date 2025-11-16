快訊

奇美醫療體系國際研討會 宣導正確使用抗生素

中央社／ 台南16日電

奇美醫療體系今天在奇美博物館舉辦「雙管奇下．深耕台南」國際研討會，除響應由世界衛生組織（WHO）主辦的世界抗生素週，宣導正確使用抗生素，也分享院內品質管理及感染管制團隊做法與成果。

奇美醫院品質管理部長杜漢祥致詞表示，本次研討會整合永康奇美醫學中心、柳營奇美區域教學醫院及佳里奇美地區教學醫院，並邀請嘉義市陽明醫院、嘉義基督教醫院、台南新樓醫院、永和醫院等多家區域夥伴醫院與診所，及台南市政府衛生局及疾病管制署南區管制中心等單位參與。

杜漢祥表示，除了見證「抗生素聯盟群組」在抗生素治理、感染防治與醫療品質上的成果，形成南台灣大型「醫療聯盟」，並象徵區域整合、跨院合作與公共衛生能量完整結合，形成互相支援、共同提升醫療共同體。

台南市衛生局長李翠鳳表示，每年11月18日至24日是世界衛生組織（WHO）主辦的世界抗生素週，政府單位平時就常在宣導正確使用抗生素的重要性，呼籲民眾不要自己買抗生素、囤積抗生素或任意停藥，也不要把家中其他人吃剩的抗生素拿來吃。

李翠鳳表示，民眾也常有把抗生素與消炎止痛效果混為一談的迷思，不論是診所、醫院或政府單位都有責任做好第一線把關及宣導，希望透過這次研討會，大家更能提高這方面認知，協助守護南台灣民眾健康。

奇美醫院副院長湯宏仁說，本次研討會選在以藝術與文化著稱的奇美博物館，奇美醫療體系並與奇美博物館同步推出年度特展「夢想的起源」，以奇美醫院半世紀發展為軸線，帶民眾看見醫療背後的溫暖、堅持與願景，即日起於奇美博物館布雷西亞廳展出至27日，免費開放民眾參觀。

