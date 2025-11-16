蘇富比將拍克林姆畫作估價逾46億 女主角擁絕世美貌傳是克林姆私生女

快訊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
古斯塔夫・克林姆《伊麗莎白·萊德勒肖像》，估價逾1.5億美元。圖／蘇富比提供
古斯塔夫・克林姆《伊麗莎白·萊德勒肖像》，估價逾1.5億美元。圖／蘇富比提供

奧地利象徵主義大師克林姆（Gustav Klimt）真跡將隨史博館大展《維也納美景宮百年花繪名作展》首度登台。紐約蘇富比也宣布將在18日拍賣克林姆畫作「伊莉莎白·萊德勒肖像」，估價逾1.5億美元(約46億台幣)。畫作中的女子伊莉莎白擁有頂尖家世與絕世美貌，曾在納粹佔領期間宣稱自己是克林姆的私生女，死後也跟克林姆葬於同一公墓。此一名畫與名媛的故事不輸給好萊塢電影「名畫的控訴」。

「伊莉莎白·萊德勒肖像」創作於1914年至1916年，是克林姆晚期作品中最成熟的代表作之一。畫中的女主角伊莉莎白，是克林姆最主要贊助人萊德勒夫婦的獨生女。萊德勒家族是維也納第二富有的家族，財富來自釀酒和澱粉產業，並擁有質量俱佳、備受讚譽的藝術收藏，包括克林姆的許多作品。畫中人物平靜自信的神態，以及圍繞中心人物的半隱晦的象徵符號，展現了20世紀初維也納上流社會的權力、優雅和自信。

畫中的伊莉莎白正面示人，位於畫面中央。她的目光堅定而平靜，其女性形象與克林姆筆下許多或疏離或夢幻的女性形象截然不同——那些女性往往目光遊離於觀者之外，或對觀者漠不關心。克林姆巧妙地運用嘴角兩側的細線，使她原本面無表情的嘴唇微微上揚，露出一絲神秘的微笑。

如果仔細觀察畫中人的長袍，你會看到兩條淺藍色的龍從波濤洶湧的海面上躍然而出。這和畫中其他的象徵符號顯示，這是一件「龍袍」—皇帝的披風。克林姆喜歡運用東方元素，但這幅肖像畫是唯一一幅畫上皇室符號的作品。從鋪著地毯的地板到女子髮髻上的白色花朵，從背景人物的光環到她身上的龍袍，展現畫中主角的地位與個人品味—展現一個家族的強大勢力。

長達20年的時間，克林姆特受委託為萊德勒家族中的女性繪製肖像。而花了3年繪製伊莉莎白的肖像畫反覆推敲細節，並對這幅畫愛不釋手。傳說萊德勒夫人Serena Lederer最後親自乘車來到克林姆的工作室帶走這幅畫，因為她擔心如果不這樣做，克林姆永遠不會放手。

當時的畫中女主角伊莉莎白年僅20歲，擁有頂尖家世與絕世美貌，克林姆的畫筆為她的人生留下最光彩燦爛的高光時刻。然而她的人生，卻在畫作完成後的的十五年內便發生了翻天覆地的變化。

1936年伊莉莎白的父親過世，1938年納粹德國吞併奧地利，隔年納粹洗劫了萊德勒家族的藝術收藏，家族四分五裂、成員流亡世界。伊莉莎白雖然留在維也納，處境卻十分危險—丈夫離婚，孩子夭折，母親逃往布達佩斯。

身為猶太家族「公主」的伊莉莎白，此時卻面臨迫害的生死關頭。她心生一計，寫回憶錄謊稱克林姆—一位非猶太人且已於1918年去世的藝術家——才是她的親生父親。克林姆的風流成性、以及對伊莉莎白畫像的癡迷都支持了此一說法。為了拯救女兒，伊莉莎白的母親自願簽署了一份宣誓書，聲稱克林姆特才是伊莉莎白的生父。最終納粹政權向伊莉莎白提供了一份文件，證明她是克林姆的後裔而非猶太人。這分證件保障了伊莉莎白在維也納生活無虞，直到她1944年辭世，和克林姆葬於同一處公墓。

「伊莉莎白·萊德勒肖像」被納粹政府沒收後輾轉轉移到一座城堡，和11幅克林姆為其家族繪製的「家庭畫」一直存放到戰爭結束。戰爭結束後，納粹逃亡，城堡及其內部所有藝術品都被付之一炬。 1948年，這三幅家庭肖像畫被歸還給了在戰爭期間逃往瑞士的埃里希·萊德勒，輾轉被雅詩蘭黛榮譽董事長李奧納德・A・蘭黛收藏，此次是首次現身拍場，將由蘇富比於位於紐約布魯爾大樓的全球新總部進行拍賣。

